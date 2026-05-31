Olvidar el nombre de una persona pocos minutos después de haberla conocido es una situación más común de lo que muchos creen. Aunque suele interpretarse como una señal de distracción o falta de interés, diversos enfoques de la psicología señalan que este comportamiento puede tener una explicación distinta. La forma en que el cerebro selecciona y almacena la información durante una conversación influye directamente en qué datos permanecen en la memoria y cuáles pasan desapercibidos. De acuerdo con especialistas, quienes suelen olvidar nombres podrían estar prestando atención a otros aspectos del encuentro que consideran más importantes, como las emociones, las ideas compartidas y la conexión que establecen con los demás. Esta explicación ha despertado interés porque cambia la percepción sobre un hábito bastante frecuente.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE OLVIDAN LOS NOMBRES DURANTE UNA CONVERSACIÓN?

La psicología explica que olvidar el nombre de alguien no necesariamente refleja desinterés. En muchos casos, ocurre porque la atención está dirigida hacia otros elementos de la interacción. Mientras algunas personas se enfocan en retener datos específicos, otras concentran sus recursos mentales en comprender mejor a su interlocutor o interpretar emociones y comportamientos. Como resultado, el nombre, que suele mencionarse una sola vez al inicio del encuentro, puede no quedar almacenado con la misma fuerza que otros recuerdos relacionados con la experiencia, según recoge el diario Clarín de un artículo de Psychology Today.

(Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

¿CUÁLES SON LOS CINCO RASGOS QUE SUELEN ESTAR ASOCIADOS A ESTE COMPORTAMIENTO?

Los especialistas identifican varias características frecuentes entre quienes tienen dificultades para recordar nombres. Estas personas suelen dar más importancia a ciertos aspectos de la interacción que a los datos formales.

Dan prioridad a las emociones y a la comprensión de la otra persona antes que a los datos puntuales. Su atención está orientada a captar sentimientos y reacciones. Mantienen un alto nivel de concentración en la conversación y en los temas que se están abordando. Debido a ese enfoque, algunos detalles pueden pasar a un segundo plano. Suelen relacionar ideas, experiencias y conceptos de manera constante, lo que favorece un pensamiento más asociativo. Por ello, recuerdan mejor las historias compartidas que un nombre mencionado al inicio. Pueden atravesar periodos de estrés o tener muchas responsabilidades, lo que exige gran parte de su capacidad mental y afecta la retención de ciertos datos. Tienden a recordar mejor aquello que consideran relevante o significativo dentro de una interacción. Cuando un nombre no genera una asociación clara, es más probable que se olvide rápidamente.

¿POR QUÉ EL CEREBRO RECUERDA MEJOR LAS IDEAS QUE LOS NOMBRES?

La memoria no procesa toda la información con la misma importancia. Durante una conversación, el cerebro selecciona aquello que considera más útil para comprender la situación. Por esa razón, las opiniones, historias, emociones o detalles llamativos suelen permanecer más tiempo en el recuerdo que un nombre propio. Cuando una persona percibe que determinados datos no tienen una conexión directa con la experiencia que está viviendo, es más probable que estos se pierdan rápidamente. Esto explica por qué alguien puede recordar una conversación, una anécdota o una impresión personal, pero no el nombre de quien la protagonizó.

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