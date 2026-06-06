Por Redacción EC

Practicar actividad física después de los 50 años sigue siendo una de las recomendaciones más importantes para conservar la salud y la calidad de vida. Sin embargo, los especialistas que el fortalecimiento muscular requiere una ejecución constante y adecuada de los ejercicios. Con el avance de la edad, el organismo experimenta diversos cambios fisiológicos. Entre ellos destacan la ralentización del metabolismo, la disminución progresiva de la masa muscular conocido como sarcopenia y la reducción de la densidad ósea. Asimismo, estas transformaciones pueden afectar la fuerza, el equilibrio y la capacidad funcional de las personas si no se adoptan hábitos saludables. Por otro lado, la producción hormonal tiende a disminuir con los años, lo que puede influir en la forma en que el cuerpo distribuye la grasa y en el funcionamiento del sistema cardiovascular. Como consecuencia, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas relacionadas con el corazón y los vasos sanguíneos.