Practicar actividad física después de los 50 años sigue siendo una de las recomendaciones más importantes para conservar la salud y la calidad de vida. Sin embargo, los especialistas que el fortalecimiento muscular requiere una ejecución constante y adecuada de los ejercicios. Con el avance de la edad, el organismo experimenta diversos cambios fisiológicos. Entre ellos destacan la ralentización del metabolismo, la disminución progresiva de la masa muscular conocido como sarcopenia y la reducción de la densidad ósea. Asimismo, estas transformaciones pueden afectar la fuerza, el equilibrio y la capacidad funcional de las personas si no se adoptan hábitos saludables. Por otro lado, la producción hormonal tiende a disminuir con los años, lo que puede influir en la forma en que el cuerpo distribuye la grasa y en el funcionamiento del sistema cardiovascular. Como consecuencia, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas relacionadas con el corazón y los vasos sanguíneos.

¿Cómo evitar estas consecuencias que lleva a los problemas cardiovasculares y riesgo de enfermedades crónicas?

Ante esta situación, los expertos recomiendan combinar ejercicios de fuerza, actividades aeróbicas y una alimentación equilibrada para contrarrestar estos cambios asociados al envejecimiento. Mantener una rutina de actividad física adaptada a las capacidades de cada persona no solo ayuda a preservar la masa muscular y la salud ósea, sino que también contribuye al bienestar mental, la autonomía y una mejor calidad de vida durante el envejecimiento. En este contexto, las actividades físicas de bajo impacto que combinan trabajo cardiovascular y fortalecimiento muscular suelen ser las más aconsejadas. Por otro lado, entre los ejercicios mencionados figuran la natación, el ciclismo, el yoga, el pilates, el tenis y el senderismo. Aunque, muchas personas prefieren continuar con su rutina de gimnasio como parte de su vida diaria, los expertos señalan que no representa un problema. Por el contrario, el entrenamiento regular puede ofrecer beneficios físicos tanto inmediatos como a largo plazo, favoreciendo la fuerza, la resistencia y el bienestar general.

El entrenamiento independiente también suma, sin embargo, hay que saber hacerlo porque no basta con visualizar videos

Hay quienes optan por entrenar de manera independiente y dejan de lado las sesiones grupales para enfocarse en rutinas personalizadas. En estos casos, una práctica cada vez más común es visualizar videos de ejercicios poco antes de realizarlos, una costumbre que, según diversos especialistas, puede generar efectos positivos tanto en la actividad cerebral como en el desempeño físico. Aunque pueda parecer sorprendente, observar movimientos y técnicas antes de ejecutarlos contribuye a una mejor preparación mental. Sin embargo, los expertos aclaran que esta práctica no aumenta la fuerza muscular, sino que actúa principalmente sobre procesos relacionados con la concentración, la coordinación y el aprendizaje motor. Es por ello, mejora la conexión mente-músculo, es decir, puede incrementar la activación muscular en determinados ejercicios de hipertrofia.

La hipertrofia muscular también puede ser beneficiosa para adultos mayores y no es exclusiva de los deportistas

Cuando una persona realiza ejercicios que exigen esfuerzo muscular, se producen pequeñas microlesiones en las fibras. Durante la recuperación, el organismo repara esos tejidos y los hace más grandes y fuertes para adaptarse a futuras cargas de trabajo. Por ello, el crecimiento muscular no ocurre durante el entrenamiento, sino durante el descanso posterior.

Para favorecer la hipertrofia, los especialistas suelen recomendar tres factores clave:

Entrenamiento de fuerza de manera regular.

Consumo adecuado de proteínas, necesarias para la reparación muscular.

Descanso suficiente, ya que los músculos necesitan tiempo para recuperarse.

Una persona de 50 años puede desarrollar hipertrofia muscular de forma segura y efectiva. De hecho, numerosos estudios han demostrado que el entrenamiento de fuerza ayuda a aumentar la masa muscular incluso en adultos mayores, siempre que se realice de manera progresiva y constante.

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