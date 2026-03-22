Por Luis Carlo Merino

El pasar del tiempo repercute ciertamente, y de manera natural, en la vida de las personas que deben incluir en dieta diaria, una serie de alimentos más bien recomendados, y no ultraprocesados. Con respecto a la línea de productos de baja calidad nutricional que representan gran porcentaje de la energía dietética total consumida dentro de países de altos ingresos como Canadá y el Reino Unido, resulta importante destacar lo que se refiere desde revista internacional de divulgación científica, y entorno a la preocupación recaída sobre cada uno de sus efectos negativos para el organismo.

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