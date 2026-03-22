El pasar del tiempo repercute ciertamente, y de manera natural, en la vida de las personas que deben incluir en dieta diaria, una serie de alimentos más bien recomendados, y no ultraprocesados. Con respecto a la línea de productos de baja calidad nutricional que representan gran porcentaje de la energía dietética total consumida dentro de países de altos ingresos como Canadá y el Reino Unido, resulta importante destacar lo que se refiere desde revista internacional de divulgación científica, y entorno a la preocupación recaída sobre cada uno de sus efectos negativos para el organismo.

ESTO LE PUEDE SUCEDER A TU CUERPO SI CONSUMES ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS

Hoy nueva información trasciende entorno a los alimentos ultraprocesados, y un consumo que se acelera a nivel global, siendo prestigiosa revista internacional de divulgación científica aquella cuyos datos compartidos avalarían la importancia de regularlos puntualmente.

“Los humanos han procesado alimentos durante milenios para hacerlos más sabrosos y duraderos, por ejemplo, moliendo granos, salando, secando, fermentando, encurtiendo y ahumando”, se remarca mediante NewScientist, y una nota a partir de la cual logra enfatizarse que diversos son los productos elaborados con ingredientes refinados, aditivos, y alto contenido en azúcares, que hasta podrían originarte el padecimiento de ciertas enfermedades.

Tu organismo podría verse afectado si consumes ultraprocesados de manera puntual, y sobre todo excesiva, quedando así ligados a dieta cuyo desequilibrio puede terminar marcando la pauta de una salud alterada hacia la vejez.

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN REVELA QUE EL CONSUMO DE ESTOS ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS PODRÍA GENERARTE INFARTOS Y HASTA DERRAME CEREBRAL

Nueva evidencia científica revela hallazgos sorprendentes, y en esta ocasión puntual referente a los considerados alimentos ultraprocesados y el potencial riesgo para tu salud que trae consigo consumirlos.

Al respecto, te contamos que ha sido publicado en The American Journal of Medicine, un estudio de investigación a cargo de profesionales de la Facultad de Medicina Charles E. Schmidt de Florida Atlantic University (FAU), que explora si el consumo de ciertos productos con altas cantidades de azúcares, grasas, sal y aditivos químicos, termina relacionándose con el padecimiento de “infartos y accidentes cerebrovasculares”.

“Los UPF, como refrescos, snacks envasados ​​y carnes procesadas, constituyen actualmente una parte importante de la dieta de los estadounidenses y se sabe que contribuyen a la obesidad, la inflamación y los problemas metabólicos“, refieren desde dicha institución pública norteamericana para luego revelar lo siguiente entorno a descubrimiento sobre el impacto de dichos alimentos en la salud del ser humano:

Tras examinar datos nacionales de salud y dieta en Estados Unidos, los resultados hoy evidencian que los “adultos con el mayor consumo de UPF tenían un riesgo estadísticamente significativo y clínicamente importante de un 47 % mayor de infarto o accidente cerebrovascular en comparación con quienes consumían menos”, e incluso después de considerar varios factores de confusión.

En relación a esta información, la FAU revela que los alimentos ultraprocesados son aquellos “productos modificados industrialmente, cargados con grasas, azúcares, almidones, sales y aditivos químicos añadidos, como emulsionantes”, y desde “refrescos hasta snacks y carnes procesadas”, carecen de nutrientes naturales para nuestro organismo.

LA COMPARACIÓN REALIZADA POR PARTE DE CIENTÍFICOS ESTADOUNIDENSES ENTORNO A LOS ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS Y EL TABACO

A diario, las personas del mundo consumen variados productos e insumos, siendo los alimentos ultraprocesados aquellos que fabricados industrialmente, figuran como los menos recomendados para ingesta, y más aún si lo combinas con el hábito de terminar fumando.

En relación a la comida chatarra, por ejemplo, y el tabaco, investigadores de las universidades de Harvard, Duke y Michigan, mediante artículo publicado en la revista Milbank Quarterly, revelan entorno a su diseño, comercialización y distribución, que ambos comparten ciertas características, y por ello requieren una regulación acorde con los riesgos de salud pública a los cuales figuramos expuestos.

“Estos productos no son simplemente alimentos modificados, son el resultado de un diseño meticuloso para maximizar el placer, el consumo y la rentabilidad a través del procesado industrial“, remarcan Ashley Gearhardt, Kelly Brownell, y Allan Brandt como científicos que además hacen hincapié en las consecuencias negativas ligadas a la ingesta de productos ultraprocesados y propio tabaquismo que el cuerpo humano muchas veces no puede terminar resistiendo.