En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones continúan experimentando altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese contexto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que las fuertes precipitaciones continuarán en las próximas horas en la costa norte y la sierra del país, zonas que se encuentran en alerta roja. Ante esta situación, las autoridades nacionales instaron a los gobiernos regionales y locales a adoptar medidas para garantizar la seguridad de la población. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ PRESENTARÁN FUERTES PRECIPITACIONES ASOCIADAS AL FENÓMENO EL NIÑO?

A través del Aviso Meteorológico n.° 440, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que, entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre, once regiones del país se encuentran en alerta roja debido a las fuertes lluvias asociadas al Fenómeno El Niño. De acuerdo con el Senamhi, la costa norte podría registrar precipitaciones de entre 2 y 21 mm/día, mientras que en la sierra norte los acumulados oscilarían entre 11 y 29 mm/día. En tanto, en la sierra sur se prevén lloviznas de entre 1 y 15 mm/día, que podrían estar acompañadas de granizo.

Además, el informe destaca sobre la posible ocurrencia de nevadas en zonas de la sierra sur ubicadas por encima de los 3 900 metros de altitud. Asimismo, el Senamhi advirtió que las regiones bajo el presente aviso meteorológico podrían registrar descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 40 km/h, por lo que recomendaron a las autoridades locales a establecer medidas a favor de la ciudadanía. El reporte meteorológico señala que las regiones que podrían verse afectadas son Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Huánuco, Apurímac, Arequipa, Cusco y Puno, conforme comparte Infobae.

¿DE CUÁNTO SERÁ EL BONO QUE RECIBIRÁN LOS JUBILADOS DE LA ONP DESDE DICIEMBRE 2026?

En entrevista para RPP, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que el Gobierno peruano oficializó medidas destinadas a mitigar el impacto del Fenómeno El Niño, el alza de los combustibles y las mayores tasas de interés, factores que vienen afectando a la población. Frente a esta situación, el titular del MEF señaló que se destinarán S/18 000 millones para sostener el crecimiento económico durante el 2027 y brindar apoyo a los sectores más vulnerables. Entre las medidas anunciadas, figura la entrega, en diciembre, de un bono extraordinario de S/200 a cerca de 800 000 pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), como parte de una estrategia preventiva.

Asimismo, Cuba informó que el Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) también evalúan medidas de apoyo para las familias afectadas por fenómenos climáticos, como sequías, lluvias intensas y huaicos programadas, según especialistas, para las próximas semanas. Sin embargo, precisó que, por el momento, no es posible determinar cuántas personas o zonas resultarán afectadas, pues ello dependerá de la magnitud de El Niño. “Hay un bono por única vez a los jubilados de la ONP, que son 800 000 personas, y eso va a ser activado desde diciembre, preventivo”, explicó para dicho medio.

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