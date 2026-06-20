Desde su llegada a Miami, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo no solo encontraron un nuevo lugar para vivir, sino un entorno que redefine el concepto de hogar. La residencia que hoy alberga a la familia destaca por sus privilegiadas vistas y por una arquitectura pensada para integrar el confort con el paisaje que la rodea. Uno de los elementos más llamativos del diseño es la fluida conexión entre los espacios interiores y exteriores, una característica distintiva de las propiedades más exclusivas del sur de Florida. Esta continuidad visual y funcional refuerza la sensación de amplitud y privacidad en cada rincón de la vivienda. Sin embargo, más allá de los detalles arquitectónicos, lo que realmente ha despertado curiosidad es el estilo de vida que la familia ha comenzado a construir en este nuevo entorno. Entre la discreción y el lujo, su día a día en Miami sigue generando interés, dejando entrever que esta etapa podría esconder aún más sorpresas en torno a su nueva vida lejos de Europa.

¿Qué características exclusivas tiene su mansión que lo hace tan especial para su familia y el mundo?

Ubicada frente a un canal navegable, la mansión destaca por su emplazamiento privilegiado, que permite aprovechar al máximo las vistas hacia el agua. La integración entre los espacios interiores y exteriores se mantiene como un eje central del diseño, una característica propia de las residencias más exclusivas del sur de Florida. La propiedad en la que viven junto a sus hijos fue concebida como una vivienda de alto nivel que combina arquitectura contemporánea, una estrecha relación con el entorno acuático y ambientes pensados para la vida familiar, todo ello bajo un concepto que prioriza la comodidad y la privacidad absoluta. Asimismo, cuenta con una suite principal inspirada en los hoteles boutique más exclusivos del mundo. Todo una mansión integrada con hermoso paisaje, la presencia de palmeras y vegetación tropical refuerza la integración del entorno convirtiéndolo en un resort permanente.

¿Qué detalles arquitectónicos cuenta la mansión de Messi según los estudios de ingeniería en construcción?

Uno de los elementos más destacados es su amplia plataforma costera privada, que bordea gran parte del terreno y actúa como una extensión natural de la vivienda hacia el canal. Esta propuesta arquitectónica permite apreciar el entorno paisajístico desde casi cualquier zona del exterior:

Galerías cubiertas y espacios para disfrutar el clima de Miami: Semicubiertas con columnas de gran porte, funcionan como transición interior-exterior, generando sombra y permitiendo usar los espacios al aire libre gran parte del año. La combinación de superficies claras, grandes alturas y ambientes abiertos crea una sofisticación relajada que define la vivienda.

Semicubiertas con columnas de gran porte, funcionan como transición interior-exterior, generando sombra y permitiendo usar los espacios al aire libre gran parte del año. La combinación de superficies claras, grandes alturas y ambientes abiertos crea una sofisticación relajada que define la vivienda. La suite principal: elegancia boutique y diseño sensorial: Inspirada en hoteles boutique de lujo, prioriza la calidad de materiales y la armonía visual sobre la ostentación. Su gran cama king size con cabecero de paneles tapizados en tonos marfil aporta textura y presencia sin perder la serenidad del conjunto.

Inspirada en hoteles boutique de lujo, prioriza la calidad de materiales y la armonía visual sobre la ostentación. Su gran cama king size con cabecero de paneles tapizados en tonos marfil aporta textura y presencia sin perder la serenidad del conjunto. Una paleta neutra que transmite calma: Blancos rotos, beige, arena y rosa empolvado amplifican la luz natural y generan una atmósfera relajante ideal para el descanso. Las paredes con revestimientos texturados añaden profundidad sin romper la estética minimalista dominante.

Blancos rotos, beige, arena y rosa empolvado amplifican la luz natural y generan una atmósfera relajante ideal para el descanso. Las paredes con revestimientos texturados añaden profundidad sin romper la estética minimalista dominante. Mobiliario curvo y piezas de diseño contemporáneo: Un sofá curvo de terciopelo rosa empolvado y una mesa escultórica de formas orgánicas suavizan la geometría rígida de la arquitectura. Esta tendencia busca crear ambientes acogedores, fluidos y visualmente sofisticados.

Un sofá curvo de terciopelo rosa empolvado y una mesa escultórica de formas orgánicas suavizan la geometría rígida de la arquitectura. Esta tendencia busca crear ambientes acogedores, fluidos y visualmente sofisticados. La alfombra XXL que define todo el ambiente: De color marfil y con dibujos geométricos en relieve, ocupa gran parte de la suite y organiza visualmente los sectores de descanso y estar. Reemplaza divisiones físicas y refuerza la sensación de hotel de lujo en el dormitorio.

De color marfil y con dibujos geométricos en relieve, ocupa gran parte de la suite y organiza visualmente los sectores de descanso y estar. Reemplaza divisiones físicas y refuerza la sensación de hotel de lujo en el dormitorio. Luz natural y ventanales de piso a techo: Corredizos con perfil negro, permiten abundante luz y vistas privilegiadas al entorno tropical todo el día. Cortinas livianas en tonos claros suavizan la entrada de luz y aportan movimiento y calidez.

Corredizos con perfil negro, permiten abundante luz y vistas privilegiadas al entorno tropical todo el día. Cortinas livianas en tonos claros suavizan la entrada de luz y aportan movimiento y calidez. Una casa diseñada para el bienestar: El lujo se expresa a través del confort, la funcionalidad y la calidad del diseño, con arquitectura abierta, agua, materiales nobles y decoración cuidada. Busca parecerse a un hotel boutique cinco estrellas, pero conservando la intimidad y calidez de un hogar familiar.

Conoce el eje del proyecto de la mansión siendo el elemento principal de toda la construcción en dicha zona

En el área exterior, la piscina se posiciona como uno de los principales atractivos de la residencia. Una de las características principales de esta piscina es que su diseño de líneas geométricas se aleja de las formas rectangulares convencionales, generando un efecto visual dinámico que se integra con la arquitectura general de la vivienda. Asimismo, en uno de sus extremos, incorpora una zona de poca profundidad con tumbonas sumergidas, un recurso habitual en propiedades y hoteles de alto nivel para crear espacios de descanso dentro del agua. Por último, en las descripciones, la terraza, revestida en tonos claros, favorece la reflexión de la luz natural y amplía la sensación de espacio, mientras que las distintas áreas de relax distribuidas alrededor permiten disfrutar plenamente de las vistas abiertas hacia el canal.

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