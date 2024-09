Este sábado 28 de setiembre se cumplirán cinco años desde el lamentable fallecimiento de José Rómulo Sosa, mejor conocido como ‘José José'. Para conmemorar su memoria y su legado artístico, este miércoles 25 se estrenó una nueva canción del ‘Príncipe de la canción’, que ya se puede escuchar en Spotify de manera gratuita. Conoce la historia detrás de este tema inédito y mas sobre el cantante mexicano, uno de los artistas más exitosos del siglo XX y que en pleno 2024 mantiene una gran comunidad de seguidores en toda Latinoamérica.

¿Cómo se descubrió ‘Ya no pienso en ti’ de José José tras más de cuatro décadas?

El anuncio del estreno de esta canción lo dio Anel Noreña, ex esposa de José José. “Tenemos una gran noticia, ahorita que estamos nosotros aquí para decirlo, está siendo el lanzamiento mundial de la canción ‘Ya no pienso en ti’ inédita de José José para todos ustedes”, compartió Noreña en el programa mexicano ‘Hoy’. “Si prenden ahorita su plataforma ya la pueden oír”.

Así pues, todos los seguidores del ‘Príncipe de la canción’ quedaron sorprendidos por escuchar un nuevo material del artista después de tantos años y, sobre todo, estando tan cerca a los cinco años de su fallecimiento. La noticia resulta todavía más impactante al saber que esta canción se grabó en la década de los 70 y que acaba de ver la luz más de cuatro décadas después de su concepción.

Anel Noreña cuenta que el material fue descubierto por el ingeniero musical Heredia de Sony Music. Él se encontraba realizando una proyecto de limpieza de todo el material de José José en diversas disqueras, respaldando y digitalizando todo lo que encontraban. Es así que dieron con una curiosa cinta que parecía llevar una grabación del cantante mexicano y tras una investigación llegaron a corroborar que, efectivamente, se trataba de su voz original.

¿La voz de José José tuvo algún retoque con inteligencia artificial?

Nos encontramos en una época en la que es cada vez más común ver resucitar las carreras de diversos artistas ya fallecidos gracias al uso de la inteligencia artificial. En algunos casos esta tecnología se utiliza para restaurar material que debido al paso del tiempo ya no se encuentra en las mejores condiciones, mientras que en otras situaciones se usa para recrear por completo la voz de un cantante que ya no está con nosotros.

Por ello, es normal que los fanáticos del ‘Príncipe de la canción’ se pregunten si este lanzamiento también hace uso de estos nuevos métodos. Sin embargo, su ex esposa asegura que el tema ‘Ya no pienso en ti’ no tiene ningún arreglo con inteligencia artificial, sino que simplemente fue digitalizada. “Es él, se escucha precioso”, cuenta Noreña. “Es de cuando tenía su voz divina”, dice haciendo referencia a la pérdida de voz que con los años sufrió José José, debido a su excesivo consumo de bebidas alcohólicas.

José José falleció el 28 de setiembre de 2019. Foto: @josejoseoficial

¿Dónde se puede escuchar la nueva canción inédita de José José?

Por el momento, solo es posible escuchar ‘Ya no pienso en ti’ de manera oficial a través de Spotify. El tema podría ser un exclusivo de este servicio de streaming, pues ha sido lanzado en conjunto con la plataforma bajo el sello ‘Spotify Singles’.