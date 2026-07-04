Por Redacción EC

No cabe duda de que el consumo de café se ha convertido en una práctica diaria para miles de personas en el mundo, ya sea con el objetivo de combatir el sueño, acelerar el metabolismo o simplemente porque les gusta su sabor. No obstante, durante años se ha generado controversia sobre el impacto que tiene en la salud de los seres humanos, debido a su relación que tiene con las enfermedades cardiacas por el efecto estimulante de la cafeína. Por otra parte, según especialistas afirman que el consumo adecuado puede beneficiar mucho al organismo gracias a su potente efecto antioxidante que muy pocas personas conocen. En ese sentido, para los adultos mayores suele ser una preocupación conocer cuál es la cantidad adecuada de tazas de café que pueden consumir al día, ya que un exceso podría repercutir en su bienestar. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.