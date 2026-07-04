No cabe duda de que el consumo de café se ha convertido en una práctica diaria para miles de personas en el mundo, ya sea con el objetivo de combatir el sueño, acelerar el metabolismo o simplemente porque les gusta su sabor. No obstante, durante años se ha generado controversia sobre el impacto que tiene en la salud de los seres humanos, debido a su relación que tiene con las enfermedades cardiacas por el efecto estimulante de la cafeína. Por otra parte, según especialistas afirman que el consumo adecuado puede beneficiar mucho al organismo gracias a su potente efecto antioxidante que muy pocas personas conocen. En ese sentido, para los adultos mayores suele ser una preocupación conocer cuál es la cantidad adecuada de tazas de café que pueden consumir al día, ya que un exceso podría repercutir en su bienestar. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO ES LA CANTIDAD EXACTA DE TAZAS DE CAFÉ QUE DEBEN CONSUMIR LOS ADULTOS MAYORES?

De acuerdo con la plataforma Tua Saúde, la cantidad de cafeína va a depender del tipo de café y del tamaño de la porción, es decir, medir su consumo únicamente por número de tazas puede resultar impreciso. En términos generales, una taza aporta entre 80 y 100 miligramos de cafeína, y para la mayoría de los adultos sanos se considera prudente no superar los 400 miligramos diariamente. De esta manera, basado en una investigación publicada en 2026, se llegó a la conclusión que beber moderadamente este producto no está asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en la mayoría de los adultos, aunque la tolerancia puede variar según las características individuales.

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Asimismo, otro metaanálisis compartido en 2023 encontró que consumir más de 400 miligramos de cafeína al día puede elevar la presión arterial, en especial la diastólica, por lo que superar ese límite requiere mayor precaución. No obstante, para la mayoría de los adultos, se recomienda distribuir el consumo de café a lo largo del día y ajustar la cantidad según la tolerancia individual y la ingesta de otras fuentes de cafeína, sin exceder los 400 miligramos diarios. Además, factores como un buen descanso, una presión arterial estable y un adecuado estado de salud cardiovascular son determinantes para establecer un consumo apropiado.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOS BENEFICIOS DE BEBER AGUA ANTES DE DORMIR?

Según la Clínica Mayo, beber agua durante la noche puede contribuir a mantener una adecuada hidratación y favorecer procesos como la digestión. No obstante, es posible desarrollar nicturia, una condición caracterizada por la necesidad de despertarse para orinar durante la noche, lo que podría afectar el descanso. Por su parte, la National Sleep Foundation señala que ingerir más de 90 mililitros de líquidos justo antes de descansar incrementa la probabilidad de despertarse a altas horas de la madrugada, por lo que recomiendan reducir el consumo general de líquidos entre dos y cuatro horas antes del descanso.

Asimismo, entre los beneficios de ingerir agua que destaca la revista médica The Lancet se encuentran el mantenimiento de una adecuada hidratación, una buena función renal, la regulación de los ciclos de sueño, el favorecimiento de la digestión y la posible reducción del hambre en la noche, lo que evita la ingesta de alimentos antes de acostarse. Por último, desde la Fundación Española del Corazón señalan que cerca del 78 % de las personas no alcanza la ingesta adecuada de agua en el día, lo que puede derivar en problemas digestivos, como el estreñimiento, y afectar la calidad del descanso nocturno, conforme comparte El Universal y El País.