En una declaración que ha causado revuelo en el mundo del espectáculo y del deporte, la conductora de televisión Ethel Pozo ha afirmado contundentemente que Paolo Guerrero no es un buen ejemplo para los niños. ¿Qué más dijo la popular figura pública de América Televisión? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber al respecto sobre este tema.

QUÉ DIJO ETHEL POZO SOBRE EL CASO PAOLO GUERRERO

Ethel Pozo expresó su indignación por la actitud de Paolo Guerrero durante el partido entre César Vallejo y Alianza Lima, calificando su comportamiento como poco profesional y un mal ejemplo para los niños que lo admiran.

Pozo insistió en que Guerrero debería cumplir con su contrato y no justificar su desplante hacia el equipo y el entrenador Guillermo Salas. Subrayó la importancia de la obediencia y el respeto a la autoridad en el deporte, destacando que decir “no” al entrenador es inaceptable y perjudicial para el ambiente del equipo.

Además, Pozo sugirió que los problemas personales de Guerrero, incluyendo su relación con Ana Paula Consorte, podrían estar influyendo negativamente en su rendimiento y actitud en el campo.

Afirmó que este no era el primer incidente de Guerrero en 2024, mencionando una serie de eventos personales que han afectado su desempeño. Pozo enfatizó que, a pesar del deseo de la familia de Guerrero de mantener estos temas en privado, es evidente que sus asuntos personales están afectando su profesionalismo y su imagen como ídolo y capitán.

POR QUÉ BRUNELLA HORNA LE PIDIÓ A PAOLO GUERRERO QUE SE DISCULPE CON CHICHO SALAS

Brunella Horna pidió a Paolo Guerrero que se disculpe con el entrenador Guillermo “Chicho” Salas y sus compañeros debido a la controversia generada por su negativa a debutar en el Torneo Clausura con el club César Vallejo. Horna enfatizó que Guerrero debería reconocer su error, disculparse por la vergüenza nacional que su actitud causó, y volver a entrenar como si nada hubiera pasado. Este consejo surge en un intento por calmar las tensiones y encontrar una solución a la situación conflictiva que afecta no solo al jugador sino también al equipo y a la directiva del club.

La negativa de Guerrero a ingresar al campo de juego, percibida como una falta de respeto y profesionalismo, ha generado una gran polémica y malestar en el club trujillano. Brunella Horna expresó su indignación por la actitud del futbolista y dejó claro que, según Richard Acuña, Guerrero no será liberado de su contrato a menos que pague una penalidad considerable. Esta situación, sumada a la decepción de los aficionados y la repercusión en los medios, hace urgente una reconciliación para mejorar el ambiente dentro del equipo y su rendimiento en el torneo.

¿QUÉ PASÓ CON PAOLO GUERRERO?

Los hinchas poetas que se encontraban en el estadio Mansiche de Trujillo por ver a Paolo Guerrero jugar contra Alianza Lima se llevaron una gran sorpresa cuando no ingresó al campo de juego. A pesar de que Guillermo Salas decidió poner desde el inicio al ‘Depredador’ en la banca de suplentes, a los 70 minutos del encuentro se preparó la boleta para que entre al gramado.

Sin embargo, el delantero de la selección peruana se acercó hacia el técnico poeta, quien le había mencionado a sus asistentes que no disputaría el partido. “No, no puedo jugar”, sostuvo muy seguro Guerrero, quien fue captado por las cámaras de L1MAX. Al parecer, el peruano habría recibido una oferta de los blanquiazules tras la salida de Kevin Serna.

¿POR QUÉ PAOLO GUERRERO QUIERE DESVINCULARSE DE CÉSAR VALLEJO?

Tras lo sucedido este sábado 13 de julio donde Paolo Guerrero no quiso ingresar al campo de juego para disputar los últimos minutos del partido contra Alianza Lima, a pesar de que recibió las indicaciones de Guillermo Salas, se pudo conocer a través de RPP una conversación entre el futbolista y Richard Acuña. El ‘Depredador’ habría pedido su desvinculación del club trujillano al empresario, por lo que acordaron reunirse el pasado jueves, pero por temas de “agendas” se postergó para este lunes 15.

Por su lado, el delantero de la selección peruana exigió que mientras no se realice la reunión no jugaría, aunque ‘Chicho’ lo incluyó en la convocatoria oficial en el último partido. De esta manera, el conjunto poeta anunció que no había manera de llegar a un pacto por lo sucedido. Como se sabe, Guerrero tiene contrato con la UCV hasta fines del 2024 con la probabilidad de renovar un año más.