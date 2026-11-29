En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones continúan experimentando fuertes temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. Sin embargo, durante esta época, los golpes de calor pueden afectar a muchas personas, especialmente a quienes trabajan al aire libre, y poner en riesgo sus vidas. Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó medidas extraordinarias para prevenir que los trabajadores sufran descompensaciones a causa de las altas temperaturas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ RECOMENDACIONES BRINDÓ EL MINISTERIO DE TRABAJO PARA EVITAR LOS GOLPES DE CALOR?

A través de la Resolución Ministerial n.° 341-2026-TR, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que aprobó el Protocolo de Seguridad y Salud en el Trabajo ante las altas temperaturas que se registran en varias zonas costeras del país asociadas al Fenómeno El Niño. Así, esta importante medida busca proteger a los empleados peruanos del estrés térmico mediante el acceso permanente a agua, la habilitación de espacios de descanso con sombra y pausas laborales adaptadas a las condiciones climáticas y al tipo de labor. Por ello, te presentamos, compartido por Correo, las recomendaciones que se deben adoptar para prevenir esta condición durante una jornada de trabajo:

Llevar ropa adecuada : Usar prendas ligera y de colores claros, así como sombreros de ala ancha, sin dejar de utilizar los equipos de protección obligatorios

: Usar prendas ligera y de colores claros, así como sombreros de ala ancha, sin dejar de utilizar los equipos de protección obligatorios Hidratarse siempre : Beber agua de manera regular, incluso sin tener sed, ayuda a prevenir la deshidratación durante las actividades al aire libre.

: Beber agua de manera regular, incluso sin tener sed, ayuda a prevenir la deshidratación durante las actividades al aire libre. Reconocer las señales de alerta : Ante mareos o náuseas por el calor, se recomienda suspender la actividad, refrescarse e hidratarse. Si los síntomas empeoran, se debe buscar atención médica.

: Ante mareos o náuseas por el calor, se recomienda suspender la actividad, refrescarse e hidratarse. Si los síntomas empeoran, se debe buscar atención médica. Hacer pausas en lugares frescos : Durante los descansos, buscar sombra y refrescarse el rostro y el cuello para reducir el calor corporal.

: Durante los descansos, buscar sombra y refrescarse el rostro y el cuello para reducir el calor corporal. No hacer esfuerzo físico en horas de mayor calor: Reducir el esfuerzo físico y moderar el ritmo de trabajo durante las horas de más calor.

¿QUÉ DICE EL ANÁLISIS EUROPEO SOBRE EL FENÓMENO EL NIÑO PARA EL 2027?

Basándose en información del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, el meteorólogo Matheus Manente, de Meteored, informó que el Fenómeno El Niño registraría un segundo pico de temperatura entre fines de 2026 y 2027 frente a las costas de Sudamérica. Es decir, según las proyecciones del modelo europeo, este comportamiento sería similar al que ocurrió durante los eventos de 1982-1983 y 1997-1998, periodos en los que se presentaron condiciones climáticas extremas, como altas temperaturas, lluvias intensas e inundaciones, entre otros fenómenos.

Sin embargo, especialistas locales indicaron que esto no significa necesariamente que se presenten precipitaciones con la misma intensidad que en esa época. De hecho, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” en el Perú (ENFEN) prevé que este fenómeno mantenga una magnitud extraordinaria hasta el verano de 2027 (febrero) y que luego se debilite progresivamente hasta junio. En tanto, mantienen bajo vigilancia la posibilidad de un segundo pico de temperatura, cuyos efectos en las lluvias dependerán de las condiciones atmosféricas, conforme comparte La República.

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