Por Redacción EC

Las Elecciones Generales 2026 entró en su recta final, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encuentra preparada para una nueva jornada electoral que convocará a más de 27 millones de peruanos este 12 de abril. Sin embargo, informó que aproximadamente el 53 % de miembros de mesa, equivalente a más de 400 000 ciudadanos, lograron capacitarse para cumplir con este importante cargo. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso cerca de 50 000 fiscalizadores que serán desplegados en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar unas elecciones seguras. Así, en medio de estos importantes comicios, destaca la extensa cédula de votación, en la que cada columna estará dividida de manera independiente para presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. De esta manera, los organismos electores resaltaron la importancia de votar correctamente y evitar errores durante el proceso de sufragio. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.