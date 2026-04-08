Las Elecciones Generales 2026 entró en su recta final, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encuentra preparada para una nueva jornada electoral que convocará a más de 27 millones de peruanos este 12 de abril. Sin embargo, informó que aproximadamente el 53 % de miembros de mesa, equivalente a más de 400 000 ciudadanos, lograron capacitarse para cumplir con este importante cargo. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso cerca de 50 000 fiscalizadores que serán desplegados en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar unas elecciones seguras. Así, en medio de estos importantes comicios, destaca la extensa cédula de votación, en la que cada columna estará dividida de manera independiente para presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. De esta manera, los organismos electores resaltaron la importancia de votar correctamente y evitar errores durante el proceso de sufragio. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO EVITAR QUE EL VOTO SEA ANULADO EN ESTAS ELECCIONES GENERALES 2026?

Las Elecciones Presidenciales 2026 se realizarán este domingo 12 de abril, desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., en la que más de 27 millones de peruanos se acercarán a sus locales de votación ubicados en colegios, universidades y otras instituciones. Ante ello, Juan Heredia, experto en capacitación electoral de la ONPE, explicó en “Nacional en la Noticia” que la ciudadanía debe conocer las normas de votación para que su voto sea considerado válido por los miembros de mesa, por lo que instó a que se mantengan informados. De acuerdo con el especialista, la manera correcta de marcar la cédula, que estará compuesta por cinco columnas de autoridades distintas, es con una cruz o aspa que debe colocarse dentro del recuadro; de lo contrario, el voto será nulo.

Eso no es todo, Heredia precisó que cada opción en la cédula se evalúa de forma independiente, por lo que se podrá votar por distintas organizaciones políticas en cada columna sin afectar la validez del sufragio. “Solamente en la cédula electoral debo marcar en la cara del candidato a presidente o del partido político y escribir el número de voto preferencial si es que deseo. Las únicas marcas permitidas son la cruz (+) o el aspa (X). Otro dibujo como una firma, una carita o un círculo automáticamente invalida el voto. El ciudadano marca con un símbolo diferente a la cruz o el aspa, o marca la cruz o el aspa en el recuadro del voto preferencial”, detalló.

¿QUÉ RESTRICCIONES ELECTORALES ESTABLECIÓ EL JNE?

En el marco de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones presentó un listado de prohibiciones o restricciones electorales que empezaron a regir desde este lunes 6 de abril. Así, según el JNE, estas medidas que se deben cumplir de manera obligatoria tienen como objetivo garantizar el adecuado desarrollo de las presentes elecciones. Por ello, entre las restricciones destacan la prohibición de difundir encuestas, la aplicación de la ley seca, la suspensión de reuniones o manifestaciones públicas y la realización de espectáculos, las cuales estarán sujetas a multas y sanciones. A continuación, te presentamos el detalle de cada medida consideradas en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE):