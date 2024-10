La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llevó a cabo, entre el 5 y el 6 de octubre, las primeras evaluaciones de su examen de admisión 2025-I. Un total de 18,650 estudiantes con aspiraciones en las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión; Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales; y Ciencias Básicas e Ingeniería se presentaron a estas pruebas iniciales; sin embargo, solo 2.015 postulantes lograron obtener una vacante.

De acuerdo con los resultados publicados en la página web de la Oficina Central de Admisión (OCA), el 100% de los postulantes a cinco carreras específicas de la UNMSM lograron asegurar un cupo. Debido a esto, a continuación, te compartimos cuáles son las 5 especialidades en la que todos los postulantes ingresaron, el número exacto de aspirantes y el rango de puntajes obtenidos en cada una de las cinco carreras con vacantes cubiertas.

¿CUÁLES SON LAS 5 CARRERAS DE LA UNMSM EN LAS QUE TODOS LOS POSTULANTES ENTRARON EN EL ÚLTIMO EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-I?

Según la OCA, todas las vacantes de las carreras de Administración de Turismo, Contabilidad, Gestión Tributaria, Auditoría Empresarial y Sector Público, y Presupuesto y Finanzas Públicas se cubrieron en el último examen de admisión. Sin embargo, es importante señalar que los estudiantes que lograron ingresar a estas especialidades no forman parte de la sede central, sino de las filiales de Huaral y San Juan de Lurigancho.

El número de ingresantes y el rango de puntajes obtenidos en cada una de las cinco carreras fueron los siguientes:

1. Administración de Turismo

San Juan de Lurigancho: 7 ingresantes. | Puntaje máximo: 1,039.625 / Puntaje mínimo: 610.875

Huaral: 4 ingresantes. | Puntaje máximo: 852.375 / Puntaje mínimo: 434.875

2. Contabilidad

Huaral: 12 ingresantes. | Puntaje máximo: 1,092.625 / Puntaje mínimo: 572.625

3. Gestión Tributaria

San Juan de Lurigancho: 15 ingresantes. | Puntaje máximo: 1,054.500 / Puntaje mínimo: 442.375

4. Auditoría Empresarial y Sector Público

San Juan de Lurigancho: 4 ingresantes. | Puntaje máximo: 984.000 / Puntaje mínimo: 371.625

5. Presupuesto y Finanzas Públicas

San Juan de Lurigancho: 6 ingresantes. | Puntaje máximo: 1,298.875 / Puntaje mínimo: 598.875

¿CÓMO LE FUE A LA NUEVA CARRERA DE SAN MARCOS EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-I?

La recién estrenada carrera de Arquitectura y Urbanismo, perteneciente al Área C (Ingeniería), despertó un gran interés entre los postulantes al último examen de admisión de la UNMSM, recibiendo un total de 644 solicitudes; sin embargo, solo 15 aspirantes lograron asegurar un cupo. Los resultados evidenciaron una alta competitividad, con puntajes que oscilaron entre 1.199,500 y 1.362,750 puntos, según informa Infobae Perú.

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO EXAMEN DE ADMISIÓN UNMSM 2025-I?

La OCA estableció que el examen de admisión 2025-I continuará con el área de Ciencias de Salud, que tendrá un total de 403 vacantes y se desarrollará este fin de semana. El sábado 12 de octubre se evaluará a los estudiantes interesados a las carreras afines a esta área, excepto Medicina Humana, ya que las pruebas específicas de esta escuela profesional se llevarán a cabo un día después, es decir, el domingo 13 de octubre. Para la primera fecha se espera un total de 4,950 aspirantes, mientras que para la segunda se prevé 5,065 postulantes, según informa la agencia Andina.

En cada una de las fechas mencionadas, la UNMSM abrirá sus puertas para los postulantes desde las 6:00 am hasta las 8:30 am. Aquellos que no lleguen dentro de este lapso no podrán acceder a la universidad y perderán la oportunidad de presentar el examen, que comenzará a las 10:00 am y tendrá una duración de tres horas. Al concluir, los jóvenes deberán entregar sus hojas de respuestas y abandonar las instalaciones de la casa de estudios superior.

¿QUÉ ES LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también conocida por sus siglas UNMSM, es el centro de enseñanza superior más antiguo del Perú, además de que es reconocida como la universidad más antigua de América, por lo que figura en documentos y publicaciones oficiales como “Universidad del Perú, Decana de América”.

Esta institución pública ubicada en la ciudad de Lima es considerada como la institución peruana de educación superior más importante y representativa por su “tradición, prestigio, calidad y selectividad”, siendo además reconocida como la institución de mayor producción científica del Perú.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ha posicionado en el primer lugar a nivel nacional en determinadas ediciones de diversas clasificaciones de universidades, tales como en el primer Ranking Universitario del Perú elaborado por Asamblea Nacional de Rectores del Perú bajo el auspicio de la UNESCO en 2006.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es referida muchas veces como un reflejo del Perú por manifestar los avances y limitaciones que eventualmente tiene el país, además de la valorada diversidad, preparación y activismo de su alumnado.