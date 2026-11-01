Presentes en cada paso, las rodillas cumplen una función indispensable para la movilidad, aunque también son una de las articulaciones más expuestas al desgaste y las lesiones. Una publicación de la BBC advierte que cuidar esta parte del cuerpo es fundamental para prevenir dolencias y conservar la capacidad de movimiento con el paso del tiempo. Las primeras señales pueden aparecer después de los 30 años, con rigidez al despertar o molestias luego de realizar algún esfuerzo físico.

Frente a este panorama, los especialistas destacan la importancia de no esperar a que aparezca el dolor para tomar medidas preventivas. Fortalecer las rodillas desde una edad temprana ayuda a proteger su funcionamiento y reducir el riesgo de futuras complicaciones. La recomendación apunta a incorporar hábitos saludables que permitan mantener estas articulaciones en buenas condiciones a lo largo de los años.

El fluido sinovial es fundamental para nutrir el cartílago y mantener la flexibilidad

Mantenerse en movimiento es una de las principales recomendaciones para proteger la salud de las rodillas. Así lo explica Alexis Colvin, profesora de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí, quien destaca los beneficios de la actividad física para el funcionamiento de estas articulaciones. “El ejercicio favorece la producción de fluido sinovial, que funciona como el aceite del motor para las rodillas, reduciendo la rigidez y la inflamación”, señala.

Este líquido cumple una función esencial, pues permite nutrir el cartílago y conservar la flexibilidad durante los movimientos cotidianos. Además, la actividad física contribuye a fortalecer los huesos y disminuir las probabilidades de desarrollar osteoporosis conforme avanza la edad. De esta manera, mantenerse activo se convierte en un aliado para preservar la movilidad y prevenir problemas articulares a largo plazo.

“La rodilla es una de las articulaciones más complejas del cuerpo” manifiesta el especialista

El desgaste de las rodillas no responde a un único factor, sino a una combinación de circunstancias que pueden afectar su funcionamiento con el paso del tiempo. Las jornadas laborales que exigen esfuerzo físico, los entrenamientos intensos, el sobrepeso y la herencia genética figuran entre las principales causas. A estas condiciones se suma la presión que soportan diariamente, pues al caminar reciben una carga equivalente a una vez y media el peso corporal.

El cirujano Anikar Chhabra, de la Clínica Mayo, recuerda la complejidad de esta estructura y la necesidad de protegerla adecuadamente. “La rodilla es una de las articulaciones más complejas del cuerpo”, advierte el especialista. Por ello, adoptar medidas de cuidado resulta fundamental para prevenir lesiones, evitar un desgaste prematuro y conservar la movilidad durante las distintas etapas de la vida.

Sentadillas y elevaciones de pierna son los ejercicios más eficaces para conservar rodillas fuertes

Fortalecer las rodillas no siempre requiere rutinas complicadas ni equipos especializados. Ejercicios cotidianos como las sentadillas, las elevaciones de piernas y el movimiento de sentarse y levantarse de una silla pueden convertirse en grandes aliados si se realizan de manera constante. Estas actividades contribuyen a mejorar la estabilidad y la propiocepción, una capacidad que permite reconocer la posición del cuerpo y controlar sus movimientos.

El especialista Anikar Chhabra destaca que trabajar esta zona también ayuda a mejorar la conexión entre el cerebro y las articulaciones, favoreciendo el equilibrio y reduciendo el riesgo de caídas. Como señala el cirujano, este entrenamiento “conecta la cabeza con las rodillas”. Así, dedicar unos minutos al fortalecimiento diario puede marcar la diferencia para conservar la movilidad y disfrutar de una mejor calidad de vida en el futuro.

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