Por Christian Gambini

En medio de las prisas y la falta de tiempo, una lata de sardinas suele convertirse en una alternativa rápida para resolver cualquier comida. Sin embargo, este producto que muchos reservan para consumir directamente del envase esconde un abanico de posibilidades culinarias. Basta un poco de imaginación para transformar un ingrediente cotidiano en una preparación diferente y sabrosa.

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