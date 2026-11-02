En medio de las prisas y la falta de tiempo, una lata de sardinas suele convertirse en una alternativa rápida para resolver cualquier comida. Sin embargo, este producto que muchos reservan para consumir directamente del envase esconde un abanico de posibilidades culinarias. Basta un poco de imaginación para transformar un ingrediente cotidiano en una preparación diferente y sabrosa.

Una de esas propuestas llega de la mano de Ame Moreno, creadora de contenido gastronómico mexicana, quien compartió en sus redes sociales una receta de hamburguesas elaboradas con sardinas. Su iniciativa demuestra que no hace falta pasar horas frente a los fogones para conseguir un plato apetitoso. Con ingredientes sencillos y pocos pasos, es posible dar un nuevo giro a las comidas y cenas de todos los días.

Aquí explica la experta cómo debe cocinar la sardina para aquellos que no les guste y arruguen la nariz

Ame Moreno (@soyamemoreno) presenta esta preparación como una alternativa para quienes no sienten especial simpatía por el pescado azul. Su propuesta busca conquistar incluso a los paladares más reacios y anima a darle una oportunidad a este ingrediente con una recomendación clara: “deberías cocinarla así”. La receta también resulta una opción práctica para introducir el pescado en la alimentación de los más pequeños.

El secreto está en desmenuzar las sardinas, mezclarlas con unos pocos ingredientes y darles forma de hamburguesas antes de cocinarlas en la sartén. El plato se completa con una sencilla salsa elaborada a base de yogur griego, que aporta un acompañamiento cremoso. Así, una receta fácil y sin demasiadas complicaciones puede convertirse en una estrategia para conseguir que toda la familia disfrute del pescado sin poner resistencia.

El consumo del pescado azul normal o conserva están asociados al cuidado de la salud cardiovascular

Más allá de su versatilidad en la cocina, las sardinas destacan por sus propiedades nutricionales, incluso cuando se consumen en conserva. Al ser pescado azul, aportan ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA), relacionados con el cuidado del corazón. También contienen proteínas de alto valor biológico, vitaminas D y B12, además de calcio, especialmente cuando se aprovechan las espinas blandas que conservan las versiones enlatadas.

En esta receta, la cocinera opta por retirar las espinas, aunque también podrían mantenerse si se utilizan ejemplares pequeños. A estos beneficios se suman las proteínas de los huevos y el aporte de calcio y proteínas del yogur griego. Por su parte, la mayonesa ligera permite reducir la cantidad de grasa de la salsa y, al cocinar las hamburguesas en la sartén con unas gotas de aceite en lugar de freírlas, se consigue un plato relativamente ligero y saciante.

Se puede generar algunas variaciones sin perder su esencia añadiendo tomate concentrado

La receta admite algunas variaciones sin perder su esencia y permite adaptar los ingredientes según lo que haya en la despensa. Si se utilizan sardinas en aceite en lugar de las conservadas en salsa de tomate, basta con escurrirlas bien antes de incorporarlas a la mezcla. Para conseguir un tono más intenso, también se puede añadir una cucharada de tomate concentrado. En cuanto al chipotle en adobo, puede reemplazarse por pimentón ahumado combinado con un poco de tomate concentrado para conservar ese toque característico.

Otro detalle importante está en conseguir la consistencia adecuada de la masa, para lo cual se puede recurrir tanto al pan rallado como a las galletas saladas. Ambos ingredientes ayudan a absorber la humedad y dar firmeza a las hamburguesas, aunque estas últimas contienen más sal y obligan a ajustar la sazón. Si no se dispone de ninguna de estas alternativas, también es posible utilizar biscotes o panecillos suecos previamente tostados. Así, la preparación mantiene su sencillez y se adapta a diferentes preferencias.