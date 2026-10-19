Es normal que la crianza de un niño represente un desafío para muchos padres de familia, quienes suelen afrontar dificultades como establecer límites, manejar las emociones, equilibrar el trabajo con la vida familiar y mantener una buena comunicación. De hecho, la paciencia, el diálogo y el apoyo en el hogar son fundamentales para favorecer el desarrollo y el bienestar de estos pequeños. Sin embargo, en los últimos años ha surgido un debate sobre cómo se debe criar y educar a los hijos, especialmente cuando comiencen su etapa escolar. Si bien los niños afrontan nuevos retos y responsabilidades a medida que crecen, destacados especialistas advierten sobre el daño que pueden causar algunas expresiones de los padres que no son adecuadas para su edad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ EXPRESIONES PUEDEN CAUSAR PRESIÓN EN LOS NIÑOS DURANTE SU PASO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA?

De acuerdo con la pedagoga Nerea Riveiro, advierte que decirles a los niños que “ya son mayores” al pasar a la educación primaria puede generarles una presión innecesaria. Aunque las familias suelen recurrir a esta frase para motivarlos, la especialista recomienda acompañar la transición con naturalidad, pues los nuevos profesores, compañeros y rutinas representan un desafío que deben afrontar sin sentirse obligados a asumir responsabilidades para las que todavía no están preparados.

Frente a ello, la experta recomienda evitar frases que presenten los deberes y las obligaciones escolares como aspectos negativos antes del inicio de Primaria. Según Rivero, estos mensajes pueden llevar a los niños a percibir el colegio como una etapa menos divertida y más exigente. Por ello, en esta etapa los padres deben explicar los cambios con naturalidad y permitir que se adapten progresivamente a las nuevas rutinas, siguiendo las orientaciones de sus profesores, conforme comparte El Confidencial.

¿CÓMO DEBE SER LA CRIANZA DE UN BEBÉ, SEGÚN PEDIATRA?

En una de las frases publicadas en su libro, el pediatra Carlos González sostiene que cargar a los bebés en brazos no los malcría o malacostumbra, sino que les brinda afecto y seguridad para una crianza saludable. Según el especialista, el problema no radica en darles demasiado cariño, sino en desatender sus necesidades emocionales, sobre todo durante los primeros meses de vida, por lo que el contacto físico, la atención y la presencia de los padres son fundamentales en esa etapa. Inclusive, abrazar, consolar y acompañar al niño fortalece su seguridad emocional y contribuye a su desarrollo, conforme comparte la plataforma Clic. “El contacto, el afecto y los brazos no malcrían… sanan. Y eso no es debilidad, es crianza constante", explicó.