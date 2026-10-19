Por Manuel Gomez

Es normal que la crianza de un niño represente un desafío para muchos padres de familia, quienes suelen afrontar dificultades como establecer límites, manejar las emociones, equilibrar el trabajo con la vida familiar y mantener una buena comunicación. De hecho, la paciencia, el diálogo y el apoyo en el hogar son fundamentales para favorecer el desarrollo y el bienestar de estos pequeños. Sin embargo, en los últimos años ha surgido un debate sobre cómo se debe criar y educar a los hijos, especialmente cuando comiencen su etapa escolar. Si bien los niños afrontan nuevos retos y responsabilidades a medida que crecen, destacados especialistas advierten sobre el daño que pueden causar algunas expresiones de los padres que no son adecuadas para su edad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.