El entrenamiento físico no siempre requiere máquinas, pesas o largas jornadas en un gimnasio. Para quienes tienen poco tiempo o prefieren ejercitarse desde casa, existen alternativas que permiten desarrollar la fuerza y mejorar la condición física utilizando el propio peso corporal. Una de ellas es el entrenamiento en suspensión, conocido popularmente por el sistema TRX. La entrenadora Patricia Vera, integrante de Malagaentrena, destaca sus ventajas y explica por qué este método permite trabajar varios grupos musculares al mismo tiempo, sin dejar de lado aspectos fundamentales como la estabilidad, el control corporal y la coordinación.

¿Qué es el entrenamiento en suspensión y cómo funciona el método TRX?

El entrenamiento en suspensión consiste en realizar diferentes movimientos utilizando correas sujetas a un punto de anclaje resistente. A diferencia de las máquinas convencionales, este sistema aprovecha la gravedad y el peso del propio cuerpo para generar resistencia. Su principal ventaja es que la intensidad puede modificarse fácilmente cambiando la inclinación corporal, la posición de los pies o el recorrido de cada ejercicio. Por eso, puede adaptarse tanto a personas que recién comienzan como a quienes tienen mayor experiencia deportiva.

Vera considera que esta modalidad resulta especialmente interesante para quienes no pueden acudir regularmente a un gimnasio. Las responsabilidades laborales, familiares y la falta de tiempo suelen convertirse en obstáculos para mantener una rutina. En ese contexto, un kit de suspensión puede instalarse en un punto seguro y guardarse fácilmente después de entrenar. No se necesita disponer de una habitación completa ni comprar numerosas máquinas para realizar una sesión que involucre diferentes partes del cuerpo.

¿Cuáles son los beneficios del entrenamiento en suspensión para el cuerpo?

Una de las características más importantes de esta disciplina es que no se concentra exclusivamente en fortalecer un músculo. «Lo mejor es que no trabajamos únicamente un músculo de forma aislada. Además de ganar fuerza, también trabajamos el control corporal y la coordinación», explica Vera. Durante movimientos como las sentadillas, los remos o las zancadas, el abdomen debe permanecer activo y el cuerpo necesita mantener el equilibrio para ejecutar correctamente cada repetición. Esto permite involucrar diferentes cadenas musculares en un mismo ejercicio.

Otro de sus aportes está relacionado con el fortalecimiento de la zona media, conocida como core. Esta región muscular cumple una función importante en la estabilidad del tronco y el control de los movimientos cotidianos. Al trabajar con correas que generan cierta inestabilidad, el cuerpo necesita realizar ajustes constantes para conservar una postura adecuada. De esta manera, el entrenamiento puede contribuir al desarrollo del equilibrio, la coordinación y la conciencia corporal, especialmente cuando los ejercicios se realizan con una técnica correcta.

El sistema también permite diseñar rutinas para diferentes partes del cuerpo sin depender de varias máquinas. Para fortalecer la espalda se pueden realizar remos; las piernas pueden trabajarse con sentadillas y zancadas asistidas, mientras que los puentes de cadera y los curls femorales permiten involucrar los glúteos y la musculatura posterior. También existen variantes de flexiones, ejercicios para bíceps y tríceps, planchas y movimientos de rodillas hacia el pecho. La combinación de estas actividades permite construir sesiones completas de entrenamiento.

¿El entrenamiento TRX ayuda a mejorar la postura y fortalecer el abdomen?

La estabilidad es otro aspecto que adquiere protagonismo durante las sesiones. Mantener el cuerpo alineado mientras se realizan movimientos con las correas exige controlar el tronco y activar distintos grupos musculares. Esto puede resultar beneficioso para quienes pasan muchas horas sentados o tienen trabajos sedentarios, ya que permite incorporar ejercicios de fortalecimiento y control postural a su rutina. Sin embargo, el entrenamiento en suspensión no debe considerarse un tratamiento para lesiones ni reemplazar la evaluación de un fisioterapeuta cuando existen dolores o problemas musculoesqueléticos.

¿Cómo empezar a entrenar con TRX en casa y evitar errores?

Uno de los errores más frecuentes al ejercitarse en casa es realizar rutinas sin una planificación definida. Buscar ejercicios en internet y cambiar de movimientos todos los días no necesariamente garantiza resultados. Para mejorar la condición física es importante establecer objetivos, repetir determinados patrones de movimiento y aumentar progresivamente la dificultad. En ese sentido, Vera recomienda adaptar las sesiones al nivel físico, la experiencia, el tiempo disponible y las necesidades de cada persona. También es fundamental comprobar que las correas estén correctamente instaladas y sujetas a un anclaje seguro antes de comenzar.

Para quienes nunca han utilizado este sistema, lo recomendable es comenzar con movimientos sencillos, como remos básicos, sentadillas asistidas, zancadas con apoyo, puentes de glúteos y planchas adaptadas. La entrenadora plantea que dos o tres sesiones semanales de entre 30 y 45 minutos pueden ser un punto de partida para quienes recién incorporan esta actividad. La intensidad debe aumentar gradualmente, priorizando la técnica antes que la cantidad de repeticiones. Además, es conveniente complementar el trabajo de fuerza con caminatas, movilidad y descanso suficiente para favorecer la recuperación muscular.

Al final, el entrenamiento en suspensión demuestra que ponerse en forma no depende exclusivamente de acudir a un gimnasio o disponer de equipos costosos. Su versatilidad permite trabajar diferentes zonas del cuerpo en espacios reducidos y adaptar los ejercicios a distintas condiciones físicas. Sin embargo, el TRX no es una solución mágica: los resultados dependen de la constancia, una buena ejecución y una planificación adecuada. Como recuerda Patricia Vera, lo importante es construir un hábito que pueda mantenerse en el tiempo y que contribuya a mejorar la fuerza y la calidad del movimiento.