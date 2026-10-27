Por Redacción EC

La médica Ana Pérez Ballesta destaca que mantenerse activo aporta beneficios que van mucho más allá del cuidado del corazón. Según explica, el ejercicio contribuye a prevenir y controlar enfermedades como la diabetes tipo 2, además de favorecer el bienestar psicológico, mejorar el descanso nocturno y conservar la autonomía personal. Su mensaje pone de relieve la importancia de incorporar el movimiento a la rutina diaria para proteger la salud de manera integral.

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