Superar una infidelidad es un camino que va mucho más allá de decidir si se continúa con la pareja o se pone punto final a la historia. Aunque una persona escuche las explicaciones, acepte las disculpas y decida perdonar, las heridas emocionales no desaparecen de inmediato. En medio de ese proceso, recuperar la calma puede convertirse en un desafío que se prolonga durante meses. La psicóloga Clàudia Hernández advierte que existe una diferencia importante entre tomar una decisión racional y lograr que las emociones acompañen ese paso.

Es precisamente en esa distancia entre la mente y el corazón donde surgen muchas de las dificultades después de una traición. Una persona puede estar convencida de que desea reconstruir la relación y, aun así, experimentar dudas, inseguridad o tristeza cuando recuerda lo ocurrido. El perdón, por tanto, no significa que el dolor haya quedado atrás ni que la confianza se recupere automáticamente. Según explica Hernández, comprender este desfase emocional permite entender por qué sanar requiere tiempo, paciencia y un proceso personal que no siempre avanza al ritmo de las decisiones.

La mente toma una decisión, pero el organismo continúa comportándose como si existiera una amenaza

En un video compartido a través de sus redes sociales, la psicóloga Clàudia Hernández explica que perdonar una infidelidad desde la razón puede ser relativamente sencillo, pero recuperar la confianza emocional requiere mucho más tiempo. La especialista advierte que, aunque una persona decida dejar atrás lo sucedido, su organismo no necesariamente responde al mismo ritmo. Asimismo, mientras la mente intenta cerrar ese capítulo doloroso, las emociones pueden mantener viva la sensación de peligro. Esta diferencia se convierte en uno de los principales obstáculos para recuperar la tranquilidad después de una traición.

Con esta reflexión, Hernández destaca una reacción que suele pasar inadvertida durante el proceso de reconciliación: “Perdonar con la cabeza es rápido, pero que tu cuerpo vuelva a fiarse, eso tarda mucho más”. Los recuerdos, las dudas y la inseguridad pueden persistir, haciendo que la confianza no se restablezca de inmediato. Por ello, dejar atrás una infidelidad no depende únicamente de la voluntad ni de las palabras pronunciadas durante una conversación. También implica atravesar un proceso emocional que necesita tiempo para que la sensación de seguridad vuelva a construirse.

Estas conductas suelen interpretarse como una muestra de celos o un deseo de control, pero desde otra perspectiva

Después de una infidelidad, pequeños gestos cotidianos pueden adquirir un significado inesperado y despertar temores que antes no existían. Un mensaje que aparece en el teléfono, una respuesta que tarda en llegar o el hecho de que la pareja coloque su móvil boca abajo pueden generar inquietud. Lo que antes pasaba inadvertido comienza a alimentar pensamientos recurrentes y una necesidad de encontrar respuestas. Así, la tranquilidad se ve interrumpida por señales que la persona afectada empieza a interpretar con desconfianza.

En medio de esa incertidumbre, surgen preguntas sobre las salidas de la pareja, la hora de regreso o las razones detrás de una demora al contestar. Desde fuera, estas reacciones pueden confundirse con celos excesivos o intentos de controlar al otro, pero la psicóloga Clàudia Hernández invita a mirar más allá de las apariencias. La especialista sostiene que estas conductas pueden estar relacionadas con el dolor que dejó la traición y la dificultad para recuperar la seguridad. “No es que seas una controladora ni que no sepas perdonar”, afirma, al explicar que el proceso emocional puede continuar incluso después de haber decidido dar una nueva oportunidad.

La infidelidad rompe la sensación de seguridad existente dentro del vínculo para que no vuelva a ocurrir

La psicóloga Clàudia Hernández explica que una infidelidad puede destruir la seguridad emocional que sostenía una relación y dejar a la persona afectada en un estado de constante alerta. Después de descubrir el engaño, cualquier detalle puede despertar sospechas y alimentar el temor de volver a vivir una experiencia dolorosa. En ese escenario, la atención se dirige hacia los comportamientos de la pareja, en busca de señales que permitan anticipar lo que podría ocurrir. La confianza, que antes ofrecía tranquilidad, se transforma en una incertidumbre difícil de manejar.

Sin embargo, esta actitud vigilante no necesariamente responde al deseo de controlar cada movimiento de la otra persona, sino al miedo de sufrir una nueva decepción. Quien ha sido engañado puede intentar adelantarse a cualquier situación que represente una amenaza para el vínculo. De esta manera, revisar ciertos comportamientos o buscar explicaciones se convierte en un intento de recuperar la seguridad perdida. Según la especialista, comprender el origen de estas reacciones permite mirar con mayor empatía a quien todavía intenta sanar las heridas que dejó la traición.

La confianza no se recupera con una sola conversación porque dificilmente se borra el impacto emocional

Pronunciar las palabras del perdón no significa que las heridas provocadas por una infidelidad desaparezcan de inmediato. Aunque la pareja decida continuar con la relación, recuperar la confianza exige tiempo y acciones que demuestren seguridad, coherencia y honestidad. Una disculpa sincera o la promesa de no repetir el engaño pueden representar un primer paso, pero difícilmente bastan para reparar el daño. La reconstrucción del vínculo depende de experiencias constantes que permitan recuperar, poco a poco, la tranquilidad perdida.

Mientras ese proceso avanza, también pueden aparecer recuerdos involuntarios, problemas para dormir, tensión corporal o distanciamiento durante los momentos de intimidad. Desde fuera, la pareja puede mostrarse tranquila y mantener una imagen de normalidad ante familiares y amigos, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, puertas adentro, persisten las dudas, los silencios incómodos y el temor de volver a sufrir una decepción. Así, detrás de una aparente reconciliación, puede desarrollarse una lucha emocional que requiere paciencia, comprensión y un compromiso mutuo para sanar las heridas.

No se puede convertir el perdón en una obligación, la responsabilidad de reconstruir el vínculo es de ambos

La psicóloga Clàudia Hernández advierte que permanecer en constante alerta después de una infidelidad puede convertirse en una carga emocional difícil de sostener. Quien decide continuar con la relación puede experimentar culpa al comprobar que todavía siente desconfianza, incluso después de haber perdonado. En ocasiones, aparece la idea de que dar una nueva oportunidad debería significar dejar atrás las preguntas y los recuerdos dolorosos. Sin embargo, la especialista recuerda que las emociones no siempre responden al mismo ritmo que las decisiones y que recuperar la tranquilidad requiere su propio proceso.

En medio de este camino, Hernández también señala que el perdón no debe convertirse en una exigencia ni en una obligación impuesta por la pareja o el entorno. Antes de decidir continuar, resulta necesario reconocer los límites que fueron vulnerados, evaluar si existe un arrepentimiento sincero y determinar si ambas personas están dispuestas a reparar el daño. Reconstruir una relación después de una traición implica compromiso, honestidad y cambios concretos. Por ello, la responsabilidad de recuperar la confianza no puede recaer exclusivamente en quien sufrió el engaño, sino que debe ser compartida por ambos.

¿Qué debe hacer la persona que fue infiel y quebró la confianza, pero quiere reconstruir el vínculo?

Después de una infidelidad, reconstruir la confianza exige que quien cometió el engaño demuestre con hechos que está dispuesto a reparar el daño. La psicóloga Clàudia Hernández destaca la importancia de actuar con transparencia, responder a las inquietudes de la pareja y evitar que sus dudas se conviertan en motivo de burla. No se trata de vivir bajo una vigilancia constante, sino de comprender que recuperar la seguridad emocional requiere paciencia y un comportamiento coherente. Solo mediante acciones sostenidas será posible comenzar a cerrar las heridas que dejó la traición.

Sin embargo, cuando el temor, las comprobaciones constantes y las discusiones empiezan a dominar la convivencia, buscar ayuda psicológica puede convertirse en un paso importante. Hernández explica que, en ocasiones, el organismo necesita apoyo para abandonar ese estado de alerta y recuperar la calma. Como señala la especialista, el cuerpo “a veces necesita un pelín de ayuda” para dejar atrás esa sensación de amenaza. Así, aunque perdonar pueda ser una decisión consciente, volver a sentirse seguro dentro de una relación representa un proceso gradual que requiere tiempo, comprensión y compromiso mutuo.

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