La salud de los huesos no depende únicamente del paso de los años o de la actividad física. Lo que llega al plato también puede influir en la resistencia del esqueleto y en la posibilidad de sufrir fracturas con el tiempo. Aunque el calcio es uno de los nutrientes más conocidos por su papel en la estructura ósea, mantener unos huesos fuertes requiere prestar atención al conjunto de la alimentación. Amy Joy Lanou, directora del Instituto de Salud Pública de Carolina del Norte y profesora de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, señala que la dieta representa alrededor del 25 % del riesgo de pérdida ósea y fracturas, según la información proporcionada. Por ello, revisar ciertos hábitos alimentarios puede ser un paso importante para proteger la salud a largo plazo.

¿Por qué la alimentación influye en la resistencia de los huesos?

El calcio constituye uno de los principales componentes del tejido óseo, por lo que obtener cantidades suficientes resulta fundamental para conservar su estructura. La referencia nutricional de 1.300 miligramos diarios mencionada en la información original debe interpretarse según la edad y las necesidades individuales, ya que no todas las personas requieren la misma cantidad de este mineral.

Sin embargo, consumir calcio no es el único factor que importa. También es necesario favorecer su absorción y evitar patrones alimentarios que puedan perjudicar el equilibrio mineral del organismo. Lanou sostiene que una dieta variada, con alimentos de distintos colores y una buena concentración de nutrientes, puede contribuir al bienestar de los huesos sin recurrir a restricciones extremas.

El exceso de sal puede jugar en contra de tus huesos

Los productos con grandes cantidades de sodio merecen atención, especialmente cuando forman parte habitual de la alimentación. Algunos embutidos, sopas instantáneas, aperitivos envasados y comidas ultraprocesadas pueden aportar más sal de la necesaria, incluso cuando se consumen en porciones aparentemente pequeñas.

Una ingesta elevada de sodio puede incrementar la eliminación de calcio a través de la orina. Si este hábito se mantiene y la alimentación no aporta suficiente calcio, podría dificultar el mantenimiento de una adecuada salud ósea. Para reducir este riesgo, conviene comparar las etiquetas nutricionales, moderar el uso de sal al cocinar y dar prioridad a preparaciones caseras con ingredientes frescos.

¿Comer demasiada carne roja afecta los huesos?

La carne roja aporta proteínas y otros nutrientes importantes, pero la cantidad y la frecuencia de consumo forman parte de una alimentación equilibrada. El problema no consiste necesariamente en comerla de manera ocasional, sino en desplazar con ella otros alimentos que también contribuyen a cubrir las necesidades nutricionales.

Cuando la carne roja ocupa casi todo el espacio destinado a las proteínas, pueden quedar relegadas opciones como las legumbres, el pescado, los frutos secos y otros alimentos nutritivos. Alternar estas fuentes permite diversificar la dieta y mejorar el aporte de distintos nutrientes. No obstante, la evidencia sobre la relación directa entre el consumo de carne roja y la pérdida ósea no permite afirmar que comerla moderadamente provoque osteoporosis.

El alcohol también puede comprometer la salud ósea

El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es otro factor que conviene vigilar. Cuando se vuelve frecuente, puede interferir en los procesos que mantienen y renuevan el tejido óseo, además de afectar la absorción y el aprovechamiento de determinados nutrientes.

A esto se suma un riesgo indirecto: el alcohol puede perjudicar el equilibrio y la coordinación, aumentando la posibilidad de caídas y lesiones. Para quienes tienen osteoporosis, una caída puede tener consecuencias especialmente graves. Reducir el consumo o evitarlo resulta una medida prudente para proteger la salud general y disminuir algunos de estos riesgos.

Los refrescos azucarados: una costumbre que conviene revisar

Las gaseosas y otras bebidas con azúcar añadido pueden desplazar opciones más favorables para el organismo, como el agua o las bebidas que aportan nutrientes. Su consumo habitual también puede contribuir a un exceso de calorías y a una alimentación de baja calidad nutricional cuando reemplazan alimentos necesarios para cubrir los requerimientos diarios.

No todas las bebidas gaseosas tienen el mismo efecto sobre los huesos, por lo que sería incorrecto afirmar que cualquier refresco provoca osteoporosis. La preocupación se centra principalmente en los hábitos de consumo y en aquello que estas bebidas sustituyen. Elegir agua con mayor frecuencia y reservar las opciones azucaradas para ocasiones puntuales ayuda a construir una dieta más equilibrada.

La cafeína: ¿cuánto café es demasiado?

El café y otras bebidas con cafeína también generan dudas entre quienes buscan prevenir la pérdida de masa ósea. En cantidades elevadas, la cafeína puede aumentar ligeramente la eliminación de calcio por la orina, aunque el impacto depende del consumo total, de la dieta y de otros factores individuales.

Esto no significa que sea necesario abandonar el café por completo. Para la mayoría de los adultos sanos, un consumo moderado puede formar parte de una alimentación equilibrada. Lo importante es evitar cantidades excesivas y asegurarse de obtener suficiente calcio mediante alimentos como los lácteos, las bebidas vegetales fortificadas, las sardinas con espinas comestibles y algunas verduras.

En definitiva, cuidar los huesos no exige eliminar de golpe todos estos alimentos o bebidas, sino identificar los excesos y mejorar progresivamente las elecciones cotidianas. Mantener un aporte adecuado de calcio y vitamina D, consumir suficientes proteínas, realizar ejercicios de fuerza y actividades adaptadas a la capacidad física, además de evitar el tabaco, son medidas que contribuyen a la salud ósea. Si ya existe un diagnóstico de osteoporosis, los cambios alimentarios deben acompañarse de la orientación de un profesional de salud, pues la dieta por sí sola no sustituye los tratamientos indicados para reducir el riesgo de fracturas.