Por Manuel Gomez

En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese sentido, un especialista en gestión del riesgo de desastres advirtió sobre la posibilidad de huaicos, inundaciones, precipitaciones intensas y cortes en los servicios básicos debido a los efectos de este fenómeno natural. Por ello, instó a la población a tomar precauciones ante las posibles consecuencias del calentamiento del mar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.