En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese sentido, un especialista en gestión del riesgo de desastres advirtió sobre la posibilidad de huaicos, inundaciones, precipitaciones intensas y cortes en los servicios básicos debido a los efectos de este fenómeno natural. Por ello, instó a la población a tomar precauciones ante las posibles consecuencias del calentamiento del mar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL IMPACTO DEL FENÓMENO EL NIÑO EN EL PERÚ?

En una entrevista para Exitosa, el experto en gestión del riesgo de desastres, Osvaldo Moreno, informó que la temperatura del mar se encuentra entre cuatro y cinco grados por encima de los valores habituales, superando los registros de los episodios de 1982-1983 y 1997-1998, según datos del Enfen, la NOAA y el Senamhi. Ante ello, indicó que las lluvias intensas podrían desencadenar diversos eventos naturales, como huaicos, inundaciones y desbordes, además de causar daños a la infraestructura, siendo las personas que viven cerca de los cauces las más perjudicadas.

Si bien es cierto, el especialista consideró que no hay tiempo para realizar ciertos trabajos preventivos, como la limpieza y descolmatación en los ríos, Moreno señaló que las autoridades deberían trasladar a la población en situación de riesgo hacia zonas más seguras, con el objetivo de prevenir pérdidas humanas y accidentes. Así, el Fenómeno El Niño, que podría prolongarse hasta junio de 2027, también afectaría a los sectores pesquero y agrícola. Por ello, el administrador recomendó abastecerse de alimentos básicos para contar con reservas durante varios meses, conforme comparte Infobae.

“No se han limpiado los cauces a tiempo, no hemos reforzado las defensas, ya no hay tiempo para hacer trabajo de prevención, tampoco hay tiempo para la preparación. Lo que necesitamos es evacuación preventiva hoy para evitar pérdidas humanas y pérdidas materiales. Duró casi dos semanas. Lo que nosotros estamos advirtiendo nos va a durar hasta junio del próximo año. Después de un Niño se vienen enfermedades, pero las que no nos hemos imaginado jamás. Tenemos que mirar al 2050, qué le estamos dejando a las generaciones que vienen”, dijo Moreno.

¿QUÉ DIJO EL SENAMHI SOBRE LAS TEMPERATURAS EN OCTUBRE 2026?

En medio de la llegada del Fenómeno El Niño, prevista para las próximas semanas, el clima en algunas zonas viene presentando altas temperaturas poco habituales durante el inicio de la primavera. Así, en entrevista para Andina Noticias, el subdirector de Vigilancia Climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el ingeniero Yury Escajadillo, pronosticó que durante octubre de 2026 el clima continuará presentando valores similares a los del verano, con temperaturas de entre 27 °C y 29 °C en algunos distritos de Lima e intensificándose en diciembre.

Asimismo, el especialista del Senamhi advirtió que se esperan que las temperaturas se intensifiquen entre el mediodía y las 3 de la tarde, por lo que recomendó adoptar medidas de protección frente a los rayos UV. Eso no es todo, señaló que octubre registrará algunas lloviznas en la capital, aunque estará marcado por temperaturas cálidas. “No estamos viviendo temperaturas propias de una estación de primavera, sino de verano. Hará calor en octubre, más aún si tenemos días despejados desde muy temprano. Si el mar está caliente por el Niño Costero, nosotros también sentimos temperaturas cálidas”, indicó Escajadillo.