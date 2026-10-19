A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, un reconocido académico estadounidense destacó la importancia de mantener una rutina de descanso adecuada para levantarse temprano y obtener beneficios para el cerebro. Aunque para algunas personas madrugar puede provocar mal humor, el experto en felicidad resaltó sus posibles beneficios desde el punto de vista neurocientífico. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DICE UN EXPERTO EN FELICIDAD SOBRE LEVANTARSE TEMPRANO?

En declaraciones para el pódcast The Tim Ferriss Show, el especialista en felicidad Arthur Brooks contó que despierta a las 4:30 a. m. y ajusta la alarma según la estación del año para levantarse antes del amanecer. Aunque el experto admite que no le gusta madrugar, considera que superar esa resistencia inicial representa una pequeña victoria que le permite comenzar el día con mejor ánimo y bienestar emocional.

#DesarrolloPersonal #Dinero #Finanzas #FinanzasPersonales #Hábitos #Invertir #Reflexión ♬ sonido original - Andres Garza @capital_inteligente 5 Hábitos Para Levantarse Temprano 👇🏼 1. No posponer la alarma: Coloca tu celular lejos de la cama para que tengas que levantarte a apagarlo. Esto evita que caigas en el ciclo de sueño fragmentado, que puede dejarte más cansado. 2. Evitar pantallas antes de dormir: Las pantallas emiten luz azul, que puede interferir con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Al dejar las pantallas una hora antes de acostarte, permites que tu cuerpo se prepare para el descanso, mejorando la calidad del sueño. 3. Buscar luz natural al despertar: La exposición a la luz natural al despertar ayuda a regular tu reloj biológico, diciéndole a tu cuerpo que es hora de estar activo. Abre las cortinas o sal al exterior para recibir luz solar, lo que puede mejorar tu estado de ánimo y niveles de energía. 4. Hidratarse: Durante la noche, tu cuerpo pierde líquidos. Beber un vaso de agua al levantarte ayuda a rehidratarte, lo que puede mejorar tu concentración y energía. La hidratación adecuada es esencial para el funcionamiento óptimo de tu cuerpo. 5. Limitar el café: El café es un estimulante que puede interferir con tu sueño si lo consumes demasiado tarde en el día. Limítalo a las mañanas y evita consumirlo al menos 8 horas antes de dormir para asegurar un sueño reparador. Esto te ayudará a sentirte más descansado y con energía al día siguiente. Déjame saber tus dudas y preguntas acerca de este tema en los comentarios 👁️ ¿Ya habías escuchado de estos hábitos antes? #AndresGarza

Según Brooks, madrugar favorece la concentración, la creatividad y el buen humor, factores que influyen en la productividad diaria. No obstante, reconoce que no siempre mantuvo esta rutina: durante su juventud, cuando trabajaba como músico, solía trasnochar. Ahora, sostiene que la clave para levantarse temprano consiste en acostarse a una hora adecuada y evitar postergar el descanso durante la noche, conforme comparte OkDiario.

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LAS PERSONAS FELICES Y POR QUÉ SON IMPORTANTES SUS RELACIONES SOCIALES?

La necesidad de pertenecer y establecer vínculos con otras personas es fundamental para el bienestar humano y se mantiene durante la adultez. En ese sentido, sentirse valorado e integrado en un grupo no solo fortalece las relaciones sociales, sino que también puede activar mecanismos cerebrales vinculados con la recompensa y la sensación de seguridad. Además, ayuda a afrontar mejor el estrés y favorecer el bienestar emocional.

Por su parte, el psicólogo Edward F. Diener sostuvo que, aunque la felicidad constituye un objetivo compartido por personas de distintas culturas, sus causas pueden variar según cada individuo y contexto. Sin embargo, las relaciones sociales sólidas representan un factor clave, especialmente cuando implican no solo recibir apoyo, sino también ayudar a los demás y contribuir a su salud en general, conforme comparte AS.