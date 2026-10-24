Por Manuel Gomez

Tener mascotas en casa, como, por ejemplo, perros o gatos, puede contribuir usualmente al bienestar emocional y fortalecer los vínculos afectivos. De hecho, su compañía ayuda a reducir la sensación de soledad y fomenta valores como la responsabilidad, el respeto y el cuidado de otros seres vivos. En ese contexto, convivir con un perro callejero puede resultar a veces complicado para algunas familias, ya que desconocen su pasado y las experiencias que ha vivido. Por ello, el entrenador canino César Millán destacó la importancia de brindarles afecto, paciencia y confianza para construir un vínculo sólido entre el animal y su dueño. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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