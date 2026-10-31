Los perros usualmente desempeñan un papel importante en las familias al brindar, por ejemplo, compañía, afecto y lealtad a sus integrantes. De hecho, su presencia puede contribuir al bienestar emocional, fomentar la responsabilidad y fortalecer los vínculos familiares, convirtiéndolos en un miembro más del hogar. Sin embargo, adoptar a un perro callejero puede convertirse en un desafío para algunos hogares, debido a que desconocen su pasado y las condiciones en las que vivió. Ante esta situación, el adiestrador canino César Millán, uno de los personajes más populares de la televisión y las plataformas digitales, explicó la importancia de brindar afecto a estos animales y establecer una convivencia armoniosa. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ CUIDADOS DEBEN RECIBIR LOS PERROS CALLEJEROS, SEGÚN CÉSAR MILLÁN?

En una publicación de Bunko, el entrenador canino César Millán considera que los perros callejeros necesitan cariño, paciencia y comprensión para adaptarse a un nuevo hogar. Desde su perspectiva, la llegada a una vivienda debe ser gradual y respetar el comportamiento y las necesidades de cada animal. Por ello, destaca que la actitud de los cuidadores es fundamental en esta etapa para generar confianza, seguridad y favorecer una convivencia armoniosa y sana entre los habitantes. “Rehabilito perros, adiestro personas”, indica.

Asimismo, el adiestrador sostiene que educar a un perro de la calle no significa imponer autoridad, sino comprender sus necesidades y asumir la responsabilidad de su cuidado. Inclusive, destaca que la convivencia entre canes y niños requiere la supervisión de los adultos, quienes deben enseñarles a interactuar de manera segura. Aunque, cuestiona los prejuicios sobre determinadas razas y resalta la importancia de la conducta del animal y la responsabilidad de sus dueños, conforme comparte el medio Clarín.

¿QUÉ DICE CÉSAR MILLÁN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS PERROS EN LOS HOGARES?

En una entrevista con el neurocientífico Andrew Huberman, el entrenador canino César Millán señaló que el comportamiento de los perros puede revelar aspectos de su entorno y de la relación con sus cuidadores. Según explicó, observar su lenguaje corporal y sus reacciones ayuda a identificar las causas de conductas como los ladridos constantes, los tirones de correa o los destrozos en casa, antes de intentar corregirlas.

Asimismo, el mexicano destacó la importancia de la calma, la paciencia y los límites claros en la educación canina. Por ello, el entrenador instó a identificar las causas de cada conducta, reforzar los comportamientos tranquilos y mantener normas coherentes. Así, Millán resaltó la influencia del lenguaje corporal de los dueños, el ejercicio y las rutinas adaptadas a las necesidades de cada perro, conforme comparte Radio Mitre.