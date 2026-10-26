Tener mascotas en casa, como, por ejemplo, perros o gatos, puede contribuir usualmente al bienestar emocional y fortalecer los vínculos afectivos. De hecho, su compañía ayuda a reducir la sensación de soledad y fomenta valores como la responsabilidad, el respeto y el cuidado de otros seres vivos. En ese contexto, convivir con un perro callejero puede resultar a veces complicado para algunas familias, ya que desconocen su pasado y las experiencias que ha vivido. Por ello, el entrenador canino César Millán destacó la importancia de brindarles afecto, paciencia y confianza para construir un vínculo sólido entre el animal y su dueño. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ RECOMENDÓ CÉSAR MILLÁN SOBRE CÓMO BRINDAR AFECTO A LOS PERROS CALLEJEROS?

En una publicación de Bunko, el entrenador canino César Millán considera que los perros callejeros necesitan cariño, paciencia y comprensión para adaptarse a un nuevo hogar. Desde su perspectiva, la llegada a una vivienda debe ser gradual y respetar el comportamiento y las necesidades de cada animal. Por ello, destaca que la actitud de los cuidadores es fundamental en esta etapa para generar confianza, seguridad y favorecer una convivencia armoniosa y sana entre los habitantes. “Rehabilito perros, adiestro personas”, indica.

Asimismo, el adiestrador sostiene que educar a un perro de la calle no significa imponer autoridad, sino comprender sus necesidades y asumir la responsabilidad de su cuidado. Inclusive, destaca que la convivencia entre canes y niños requiere la supervisión de los adultos, quienes deben enseñarles a interactuar de manera segura. Aunque, cuestiona los prejuicios sobre determinadas razas y resalta la importancia de la conducta del animal y la responsabilidad de sus dueños, conforme comparte el medio Clarín.

¿QUÉ DICEN LOS VETERINARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN EN LOS SCHNAUZER?

De acuerdo con la ficha de PetMD, verificada por la veterinaria Barri J. Morrison, los Schnauzer miniatura suelen distinguirse por su inteligencia y capacidad de aprendizaje, pero requieren entrenamiento variado y estimulación constante. Es decir, con una educación adecuada, este animalito puede llevarse bien con niños y otros canes. Además, disfruta de la compañía de su familia y destaca por su carácter alerta y su tendencia a ladrar ante distintos estímulos.

Eso no es todo, los especialistas coinciden en que el comportamiento del Schnauzer está influido por su socialización y entrenamiento. Por ello, con el objetivo de fomentar una convivencia equilibrada, controlar los ladridos y canalizar su energía, los veterinarios recomiendan realizar paseos frecuentes, enseñarle trucos y ofrecerle juegos interactivos que estimulen su inteligencia, conforme comparte el medio Canal 26.