Arthur Brooks, científico social y profesor de la Universidad de Harvard, mantiene una rutina diaria en la que el ejercicio ocupa un lugar fundamental. Sus mañanas comienzan antes del amanecer y dedica una hora a combinar actividades de fuerza con entrenamiento cardiovascular. Aunque su programa contempla siete sesiones semanales, su objetivo no es conseguir una apariencia física determinada, sino conservar una buena condición física y mantenerse activo durante la vejez.

El especialista ha compartido los detalles de sus entrenamientos en diferentes podcasts, donde explicó cómo distribuye sus ejercicios, qué cuidados considera importantes y por qué decidió incorporar la actividad física a su vida. Su método también contempla períodos de recuperación y ajustes en la intensidad para evitar lesiones. Conoce cómo organiza sus sesiones y cuáles son los hábitos que busca mantener durante las próximas décadas.

Brooks dedica una hora diaria al gimnasio y combina dos tipos de ejercicio

Durante una conversación con Tim Ferriss, en su podcast The Tim Ferriss Show, el profesor de Harvard contó: “Hago una hora de gimnasio cada uno de los 7 días de la semana”. Sus sesiones combinan entrenamiento de fuerza y ejercicios cardiovasculares de zona 2, aunque modifica los tiempos según sus actividades.

Habitualmente, dedica dos tercios de la sesión al fortalecimiento muscular y el resto al cardio. Si pasará muchas horas sentado, aumenta el trabajo cardiovascular. En cambio, cuando tiene previsto caminar varios kilómetros o salir de excursión, puede concentrarse en las pesas.

Para organizar sus ejercicios utiliza una división de empuje, tirón y piernas, que le permite trabajar distintos grupos musculares. También alterna las zonas corporales para evitar sobrecargarlas y facilitar su recuperación.

Su prioridad es conservar la salud y evitar sobrecargar las articulaciones

Brooks comenzó a entrenar seriamente alrededor de los 30 años, después de perder a su padre. Entonces dejó el alcohol y empezó a pensar en cómo quería llegar físicamente a la vejez. Su propósito era disfrutar de su familia y mantenerse saludable, no desarrollar una musculatura extraordinaria.

Con los años modificó sus entrenamientos. Ahora prefiere aumentar las repeticiones antes que levantar más peso y utiliza mancuernas para conseguir movimientos más amplios.

También presta atención a las molestias físicas. “Si tienes dolor en las articulaciones, retrocede”, señaló al explicar la importancia de reducir el esfuerzo cuando aparecen señales de incomodidad, según informa el diario Clarín.

La elíptica y la prueba del habla son parte de su entrenamiento

El ejercicio cardiovascular ocupa entre 20 y 40 minutos de sus sesiones. Brooks utiliza una máquina elíptica porque considera que exige menos a sus articulaciones y puede encontrarla cuando viaja.

Para controlar la intensidad aplica la prueba del habla, que consiste en mantener un ritmo que permita conversar mientras hace ejercicio. Además, suele entrenar sin auriculares para pensar y desarrollar nuevas ideas.

En su podcast ‘Office Hours with Arthur Brooks’ explicó que entrenar siete días no significa trabajar los mismos músculos continuamente. También destacó la importancia del descanso. Su meta, según contó en el podcast de Rhonda Patrick, es continuar ejercitándose incluso cuando llegue a los 80 años.

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