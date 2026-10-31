Experto de Harvard sobre la salud: “Hago ejercicios en el gimnasio por lo menos 1 vez a la semana” | Foto: Magnific
Experto de Harvard sobre la salud: “Hago ejercicios en el gimnasio por lo menos 1 vez a la semana” | Foto: Magnific
Por Redacción EC

Arthur Brooks, científico social y profesor de la Universidad de Harvard, mantiene una rutina diaria en la que el ejercicio ocupa un lugar fundamental. Sus mañanas comienzan antes del amanecer y dedica una hora a combinar actividades de fuerza con entrenamiento cardiovascular. Aunque su programa contempla siete sesiones semanales, su objetivo no es conseguir una apariencia física determinada, sino conservar una buena condición física y mantenerse activo durante la vejez.

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