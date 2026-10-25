Experto en adiestrar perros: “El saludo en la entrada de la puerta al llegar es la semilla de la mala educación de la mascota” | Foto: Pexels
Experto en adiestrar perros: “El saludo en la entrada de la puerta al llegar es la semilla de la mala educación de la mascota” | Foto: Pexels
Por Redacción EC

Llegar a casa después de varias horas fuera y encontrarse con un perro que salta, ladra y busca llamar la atención es una situación común para muchas familias. Las caricias, las palabras cariñosas y los juegos suelen formar parte de ese reencuentro, pero la manera de responder a la emoción del animal podría influir en su comportamiento. Por ello, un adiestrador canino español ha advertido sobre una costumbre cotidiana que puede dificultar que las mascotas aprendan a controlar su entusiasmo.

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