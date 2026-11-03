Las albóndigas se han convertido en una preparación muy popular en distintas gastronomías del mundo, gracias a su sabor, versatilidad y facilidad de elaboración. De hecho, pueden prepararse con diversos tipos de carne, pescado o ingredientes vegetales, y acompañarse con salsas, pastas, arroz o guisos, siendo una opción frecuente en la cocina familiar. Si bien muchas personas suelen comprar estas bolas de carne preparadas en los supermercados, otras prefieren elaborarlas en casa. Sin embargo, durante su preparación pueden cometer errores que afectan el sabor y la textura. En ese contexto, un reconocido cocinero reveló cuál es el ingrediente esencial para conseguir unas albóndigas con una consistencia perfecta. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO PREPARAR ALBÓNDIGAS PARA CONSEGUIR UNA TEXTURA SUAVE Y JUGOSA?

A través de sus redes sociales, “El As Carnicero” advirtió que utilizar pan rallado en la preparación de albóndigas puede alterar su textura y afectar el resultado final, lo que podría generar la insatisfacción de los comensales. Según explicó a través de TikTok, este ingrediente absorbe los jugos de la carne y puede hacer que la preparación quede dura, seca y compacta, en lugar de conservar su consistencia jugosa y tierna como usualmente se espera.

“¿Pan rallado? ¡No! Lo que eso va a hacer es apelmazar la carne, endurecerla y dejarla más tiesa”, indica. Así, como alternativa, el popular carnicero recomienda a sus seguidores a sustituir el pan rallado por pan del día anterior remojado en leche o agua. Es decir, una vez escurrido, se mezcla con la carne picada, huevo, ajo, pimienta y perejil. Este método permite obtener albóndigas más suaves, tiernas y jugosas, ideales para acompañar con salsa o tomate, conforme comparte Infobae.

¿POR QUÉ EL JURADO DE MASTERCHEF RECOMIENDA AGREGAR POLVO DE HORNEAR AL PURÉ DE PAPAS?

Damián Betular, pastelero y jurado de MasterChef, reveló un truco que aprendió de su madre para conseguir un puré de papas más liviano: añadir una cucharadita de polvo de hornear una vez que la preparación esté lista. Según el experto, la receta incluye papas, manteca, leche y sal, mientras que la pimienta y la nuez moscada son ingredientes opcionales. Inclusive, el secreto está en incorporar el polvo de hornear cuando el puré aún está caliente y mezclar suavemente, sin revolver en exceso.

Asimismo, Betular sugirió a las personas a evitar la procesadora y el mixer para triturar las papas, ya que pueden liberar demasiado almidón y dejar el puré con una textura pegajosa. En su lugar, aconsejó utilizar un pisapapas o un tenedor e incorporar los líquidos poco a poco para controlar la consistencia. Así, como alternativa para ahorrar tiempo, instó a cocinar las papas en el microondas hasta que estén tiernas, conforme comparte Radio Mitre.