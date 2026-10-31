El huevo frito es una de las preparaciones más sencillas y populares de la cocina, presente en millones de hogares y muy apreciada por su versatilidad. En pocos minutos permite resolver el desayuno, el almuerzo o la cena. Sin embargo, conseguir que no se pegue a la sartén puede ser complicado. Por eso, en redes sociales circulan diferentes trucos para facilitar su elaboración. Uno de los más llamativos propone utilizar un ingrediente inesperado: el pepino.

El cocinero Heinz Wuth, conocido como @soycienciaycocina, explicó por qué este vegetal puede cumplir una función parecida a la del aceite durante la cocción. La explicación permite entender por qué un ingrediente habitual en ensaladas puede convertirse en un aliado inesperado frente a una dificultad común al cocinar huevos. A continuación, te contamos cómo funciona el truco, cuál es la explicación del especialista y qué debes considerar antes de probarlo.

El pepino puede evitar que el huevo se pegue a la sartén

La propuesta consiste en utilizar pepino durante la preparación del huevo frito, en lugar de recurrir al aceite o la mantequilla. Aunque parezca extraño, este vegetal tiene características que permiten conseguir un efecto parecido al de las grasas utilizadas habitualmente para cocinar.

El truco se hizo conocido gracias a un video publicado por una joven suiza, quien mostró que era posible preparar este alimento sin añadir aceite. La alternativa resulta interesante para quienes desean reducir las calorías incorporadas durante la cocción y buscan una opción sencilla para sus comidas.

(Crédito: Freepik / Imagen referencial)

La ciencia explica cómo funciona este truco de cocina

El cocinero Heinz Wuth explicó que el aceite caliente provoca una rápida evaporación del agua presente en el huevo cuando entra en contacto con la sartén. Este proceso genera una capa muy fina de vapor que permite cocinar el alimento y dificulta que se adhiera a la superficie.

Por otro lado, el pepino consigue un resultado similar gracias a su composición. Aunque no contiene aceite, posee una elevada cantidad de agua que favorece la formación de vapor al calentarse. Además, cuenta con sustancias que ayudan a conservar esa humedad.

“Lo que ocurre es que contiene mucha agua y eso ayuda a generar vapor. Además, tiene celulosa y pectinas que retienen esa agua y también dan efecto antiadherente”, explicó el cocinero al describir las propiedades del vegetal, según recoge El Economista.

La sartén debe estar en buen estado para conseguir el resultado

Aunque este procedimiento parece fácil de realizar, existe una condición importante para conseguir el resultado esperado. El especialista señaló que el estado de la sartén influye directamente en el funcionamiento del método, por lo que recomienda utilizar una superficie en buenas condiciones.

Asimismo, es necesario calentar previamente el utensilio antes de comenzar la preparación. Wuth advirtió que el truco solamente funcionará si “tu sartén esté bien cuidada y precalentada”.

Esta alternativa permite cocinar el huevo sin incorporar aceite ni mantequilla, pero conservando su sabor y textura habituales. Así, el pepino se convierte en una opción diferente para quienes desean probar otra manera de preparar este alimento en casa.

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