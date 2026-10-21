Viajar en crucero ya no consiste únicamente en recorrer diferentes destinos a bordo de un barco, sino también en disfrutar de experiencias diseñadas para distintos gustos y estilos de vida. Mientras las navieras buscan atraer a más pasajeros con embarcaciones cada vez más grandes, nuevas tecnologías y propuestas de entretenimiento, la industria enfrenta el desafío de mantener el atractivo de estos viajes sin perjudicar a las ciudades y comunidades que reciben a miles de turistas en pocas horas.

En este escenario, la digitalización, los viajes temáticos y la adaptación de los servicios a las necesidades de los viajeros marcarán parte del rumbo de los próximos años. Jesús García, fundador de Cruceroadicto.com y experto en este sector gracias a sus más de 120 viajes realizados durante 26 años, analiza los cambios que transformarán esta forma de viajar, así como los retos relacionados con la sostenibilidad y la convivencia con los destinos turísticos. A continuación, te contamos cuáles son las tendencias que marcarán el futuro de los cruceros y qué novedades encontrarán los viajeros.

Los cruceros serán más digitales y ofrecerán viajes temáticos

La conectividad permitirá que los pasajeros mantengan sus actividades profesionales mientras disfrutan de sus vacaciones. “Los barcos van a estar más digitalizados. Gracias a Starlink, la conectividad es muy buena y puedes seguir trabajando con tu oficina mientras tu familia está de vacaciones”, explica García a National Geographic.

También aumentará la oferta para quienes viajan solos, con camarotes individuales. Los viajes temáticos seguirán ganando terreno con experiencias musicales y actividades especializadas. “Si quieres estar tres días por el Caribe con Bon Jovi en concierto, puedes hacerlo”, afirma.

Estos gigantes del mar te llevan a descubrir destinos remotos y a vivir experiencias premium. / Silversea Cruises

Los barcos gigantes buscan reducir sus costos

El crecimiento de las embarcaciones responde a una estrategia de rentabilidad. “Hay una palabra que lo explica todo: economía de escala”, señala el experto. Transportar más pasajeros permite distribuir los gastos operativos entre un mayor número de clientes.

No obstante, García advierte que priorizar únicamente los beneficios puede perjudicar al sector. Por ello, destaca los barcos medianos, con capacidad para entre 1.000 y 2.500 personas, como una alternativa que genera menos presión sobre las comunidades visitadas.

La saturación turística amenaza a los destinos

La llegada simultánea de miles de visitantes puede complicar la vida cotidiana de las localidades portuarias. García recuerda el caso de un pueblo noruego de unos 10.000 habitantes que recibió un crucero con 7.000 personas.

La experiencia provocó largas colas y dificultades para desplazarse. Para el especialista, el problema está en la falta de medidas preventivas. “En no autorregularse a tiempo”, responde al identificar uno de los errores de la industria.

Reservar con antelación será cada vez más importante

Algunas navieras permiten embarcar y desembarcar en diferentes puertos durante una misma ruta, lo que facilita el acceso a pasajeros de distintos mercados. Sin embargo, esta modalidad modifica la convivencia a bordo y reduce las oportunidades de compartir el viaje con las mismas personas.

Además, las compañías pueden comercializar los camarotes en varios mercados, por lo que disminuye la necesidad de ofrecer descuentos de última hora. “Las gangas de última hora son cada vez más raras y reservar con tiempo compensa”, sostiene García.

Crucero Regatta. | Foto: Explorations by Norwegian

Las tasas turísticas y la tecnología ganan importancia

Para controlar la afluencia de visitantes, algunas ciudades aplican tasas o establecen límites diarios. Dubrovnik (Croacia), por ejemplo, acordó con la asociación de navieras CLIA un máximo de 5.000 pasajeros al día.

En el ámbito ambiental, García destaca los avances en combustibles alternativos, filtración y reciclaje de agua. También menciona la electricidad suministrada desde tierra para apagar los motores durante las escalas. “Bergen (Noruega), por ejemplo, ya exige a todos los barcos que se conecten”, explica.

El futuro de los cruceros dependerá de combinar innovación y responsabilidad ambiental sin perjudicar los destinos que hacen posibles estas experiencias.

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