Con la intención de proteger a sus mascotas de las bajas y altas temperaturas, muchos dueños terminan aplicando cuidados que pueden perjudicar su salud. El adiestrador canino Alan Peiró advierte que, en ocasiones, los perros padecen más por las atenciones inadecuadas que por las condiciones climáticas. Entre los errores más frecuentes menciona abrigarlos cuando no lo necesitan durante el invierno y mojarlos de forma incorrecta en los días de calor. “Muchos perros sufren más por el mal cuidado ante el clima que por el clima en sí”, sostuvo el especialista.

La preocupación por mantenerlos cómodos exige comprender que cada animal responde de manera diferente a los cambios de temperatura. Mientras algunos perros son más vulnerables al frío, otros presentan una mayor sensibilidad al calor, según sus características particulares. Por ello, Peiró recomienda evitar las soluciones generalizadas y prestar atención a las necesidades de cada mascota. Adaptar los cuidados a sus condiciones es fundamental para proteger su bienestar sin exponerlos a riesgos innecesarios.

Estos son algunos consejos claves para cuidar a los perros en la temporada de invierno

Con la llegada del invierno, proteger a los perros del frío requiere prestar atención a sus características y necesidades particulares. Mientras algunos necesitan una capa adicional de abrigo durante los paseos, otros cuentan con un pelaje que les permite soportar mejor las bajas temperaturas. El adiestrador canino Alan Peiró recomienda evaluar cada caso antes de vestirlos, pues no todas las mascotas necesitan la misma protección.

Entre los animales que pueden beneficiarse de utilizar ropa se encuentran los galgos y los chihuahuas de pelo corto, cuyas características físicas pueden hacerlos más sensibles al frío. En estos casos, una prenda adecuada contribuye a conservar el calor corporal, aunque no es aconsejable mantenerla puesta durante más tiempo del necesario. Por el contrario, los perros con pelaje abundante o una capa aislante podrían sufrir un exceso de calor si se los abriga sin motivo, por lo que la elección debe responder a sus necesidades y al clima.

Cómo cuidar a los perros durante el verano, pues estos son los consejos del especialista

Con la llegada del verano, refrescar a los perros se convierte en una preocupación para sus dueños, aunque hacerlo correctamente resulta fundamental para evitar riesgos. El adiestrador canino Alan Peiró advierte que mojar únicamente el lomo puede ser contraproducente en animales con pelaje denso, ya que el agua podría quedar atrapada entre sus capas. Como alternativa, recomienda humedecer la barriga y las patas, además de garantizar que tengan agua fresca y limpia disponible durante todo el día.

Pero las precauciones no terminan ahí: evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 15:00 también es importante para protegerlos del calor. Peiró aconseja ofrecerles espacios frescos y sombreados, reducir la actividad física durante las horas más calurosas y elegir cuidadosamente los momentos de paseo. Asimismo, alerta sobre el asfalto caliente, que puede dañar las almohadillas de sus patas, por lo que conviene caminar por superficies menos expuestas al sol intenso.

Los perros también muestran signos de golpe de calor, pero esto es lo que se debe hacer

Cuando las temperaturas se elevan, reconocer las señales de alerta en los perros puede ser determinante para proteger su salud. El jadeo excesivo, la desorientación y los vómitos son síntomas que requieren atención inmediata, pues podrían indicar un problema relacionado con el calor. Ante estas manifestaciones, se recomienda comenzar a refrescar al animal con agua que no esté helada y acudir de urgencia a un veterinario para recibir la atención necesaria.

El adiestrador canino Alan Peiró también advierte sobre los riesgos de seguir consejos difundidos en redes sociales sin respaldo profesional. Aunque una práctica pueda resultar útil para una mascota, en otra podría ser innecesaria o incluso perjudicial, debido a las diferencias entre los animales. Por ello, destaca la importancia de evitar recomendaciones generalizadas y consultar con un veterinario ante cualquier duda sobre los cuidados o la salud de los perros.