El día de Arthur Brooks comienza cuando todavía reina la oscuridad. El experto en felicidad y científico social tiene la costumbre de levantarse a las 4:30 de la mañana, un hábito que reveló durante una entrevista con un medio estadounidense, en la que describió la rutina que procura cumplir casi todos los días.

Meses después, Brooks volvió a compartir detalles de este ritual en el pódcast The Tim Ferriss Show. Durante la conversación, explicó que incluso modifica la hora de su despertador dependiendo de la estación del año. Su propósito, sin embargo, permanece intacto: comenzar la jornada mucho antes de que aparezcan los primeros rayos del sol.

Al levantarse a esas horas sin despertador se gana concentración, creatividad y buen humor

Para Arthur Brooks, abandonar la cama a las 4:30 de la mañana representa mucho más que cumplir un horario. El experto reconoce que no disfruta escuchar el despertador ni interrumpir su descanso, pero considera que superar ese primer esfuerzo constituye una pequeña victoria personal. «Me levanto a las 4:30 cada mañana, no porque me encante, sino porque es la primera victoria del día», explicó.

El profesor sostiene que comenzar la jornada antes de que salga el sol también tiene beneficios para el cerebro. A su juicio, vencer la resistencia de las primeras horas permite afrontar el día con una actitud más positiva y favorece distintas capacidades. «Si te levantas antes del amanecer, en cierto modo has ganado el día, pero no solo en lo moral, lo has ganado en lo neurocientífico», afirmó, al destacar la concentración, la creatividad y el buen humor.

La clave es acostarse a tiempo y vencer la procrastinación nocturna sino perderías la primera batalla

Para Arthur Brooks, esperar a que el sol caliente para salir de la cama significa comenzar el día en desventaja. Así lo explicó meses después en el pódcast de Tim Ferriss, donde insistió en que levantarse temprano permite tomar el control del estado de ánimo desde el primer momento. Según el especialista, esa disciplina también influye en la productividad y en la manera de afrontar las actividades de toda la jornada.

Pero el hábito no siempre formó parte de su vida. Durante sus veintitantos años, cuando trabajaba como músico, Brooks se identificaba con quienes prefieren la noche, aunque ahora admite que aquella costumbre estaba relacionada con el consumo excesivo de alcohol. Hoy, sin beber, asegura que madrugar exige prepararse desde la víspera: acostarse a una hora adecuada y evitar caer en la procrastinación nocturna.

Hacer ejercicios, comer sano antes de la jornada ayuda a mejorar la concentración hasta el mediodía

Una vez que abandona la cama, Arthur Brooks se dirige al gimnasio de su casa para entrenar durante una hora, desde las 4:45 hasta las 5:45, sin utilizar auriculares. Su sesión combina ejercicios de fuerza con mancuernas y cardio moderado en la elíptica. Más tarde, a las 6:30, acude a misa junto a su esposa, Ester, una práctica que considera importante para dejar de centrarse únicamente en uno mismo.

El café llega recién a las 7:15, pues Brooks sostiene que la cafeína ayuda a concentrarse y no necesariamente a despertar. Después disfruta un desayuno de yogur griego desnatado, nueces, frutos rojos y proteína de suero. A las 8:00 comienza su jornada creativa, que se prolonga hasta el mediodía sin reuniones ni distracciones digitales. «Puedo hacer más en cuatro horas de lo que antes podía hacer en dos días. Y soy más feliz cuando lo hago», asegura el profesor.

Conoce más al experto felicidad Arthur Brooks quien enseña en Universidades de gran renombre

Detrás de sus reflexiones sobre la felicidad y los hábitos cotidianos se encuentra Arthur C. Brooks, un reconocido científico social e investigador especializado en el bienestar. Desde julio de 2026, ocupa una cátedra en el Departamento de Medicina, Salud y Sociedad de la Universidad de Vanderbilt. Su trayectoria académica también incluye labores docentes en la Escuela Kennedy y la Escuela de Negocios de Harvard.

Su experiencia profesional se extiende más allá de las aulas universitarias. Durante diez años estuvo al frente del Instituto Estadounidense de la Empresa (AEI, por sus siglas en inglés) y actualmente conduce el pódcast Office Hours. A ello se suma su faceta como escritor, con más de una decena de libros publicados, entre los que destacan dos títulos que alcanzaron el primer lugar de ventas de The New York Times.