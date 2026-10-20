Por Redacción EC

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, un reconocido académico estadounidense destacó la importancia de mantener una rutina de descanso adecuada para levantarse temprano y obtener beneficios para el cerebro. Aunque para algunas personas madrugar puede provocar mal humor, el experto en felicidad resaltó sus posibles beneficios desde el punto de vista neurocientífico. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.