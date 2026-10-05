A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica analizó el sentimiento de felicidad y su relación con la manera en que estas personas consolidan sus vínculos sociales, una necesidad fundamental para el bienestar. Así, un destacado especialista reveló las claves y características que tiene este grupo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LAS PERSONAS FELICES Y POR QUÉ SON IMPORTANTES SUS RELACIONES SOCIALES?

La necesidad de pertenecer y establecer vínculos con otras personas es fundamental para el bienestar humano y se mantiene durante la adultez. En ese sentido, sentirse valorado e integrado en un grupo no solo fortalece las relaciones sociales, sino que también puede activar mecanismos cerebrales vinculados con la recompensa y la sensación de seguridad. Además, ayuda a afrontar mejor el estrés y favorecer el bienestar emocional.

Por su parte, el psicólogo Edward F. Diener sostuvo que, aunque la felicidad constituye un objetivo compartido por personas de distintas culturas, sus causas pueden variar según cada individuo y contexto. Sin embargo, las relaciones sociales sólidas representan un factor clave, especialmente cuando implican no solo recibir apoyo, sino también ayudar a los demás y contribuir a su salud en general, conforme comparte AS.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS ESCUCHAN LOS MISMOS PROGRAMAS DE RADIO DE HACE 30 AÑOS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

A través de una investigación publicada en Australasian Journal on Ageing, donde se entrevistó a 21 personas australianas, de entre 64 y 82 años, que escuchaban radio frecuentemente, concluyó que muchos oyentes pueden desarrollar vínculos afectivos con sus locutores favoritos, considerados como amigos cercanos dentro de casa. De hecho, de acuerdo el estudio, la cercanía con los presentadores se fortalece a partir de factores como su profesionalidad, sentido del humor, calidez y credibilidad, lo que puede generar en los oyentes la sensación de conocerlos personalmente.

De esta manera, la sensación de cercanía con los conductores podría explicar la fidelidad de algunos oyentes a una misma emisora durante décadas. Inclusive, los psicólogos denominan este vínculo como “relación parasocial”, una conexión unidireccional que se fortalece porque la radio acompaña las actividades cotidianas y genera una sensación de compañía todos los días, conforme comparte la plataforma OkDiario.