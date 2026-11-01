La búsqueda de una vida más larga ha puesto bajo la lupa distintos hábitos que podrían influir en el envejecimiento del organismo. Además de mantener una alimentación equilibrada y realizar actividad física, prestar atención a los nutrientes que consumimos también resulta importante para conservar la salud. Entre ellos destaca el magnesio, un mineral presente en alimentos cotidianos que ha ganado popularidad por sus posibles beneficios para el bienestar y la longevidad.

El médico argentino Sebastián La Rosa advierte que no contar con suficiente magnesio podría favorecer procesos inflamatorios relacionados con el deterioro del cuerpo a medida que pasan los años. Su explicación ha despertado interés sobre el papel de este nutriente y las consecuencias que puede tener su deficiencia. Pero ¿qué funciones cumple y cuáles son los alimentos que ayudan a incorporarlo? A continuación, te contamos qué señala el especialista.

La falta de magnesio puede favorecer la inflamación y acelerar el envejecimiento

El médico Sebastián La Rosa sostiene que este mineral interviene en mecanismos biológicos relacionados con el deterioro que aparece con la edad. Al respecto, plantea: “¿El magnesio puede desacelerar cómo envejecemos? Sí, actúa sobre varios mecanismos que explican el deterioro con la edad, los mismos que afectan a humanos y animales".

Uno de esos mecanismos es la inflamación crónica, denominada ‘inflammaging’, que relaciona los procesos inflamatorios con el envejecimiento. El especialista explica que determinados indicadores sanguíneos permiten observar este fenómeno y estimar la edad biológica de una persona.

Sobre este vínculo, señala: “La relación entre inflamación y envejecimiento acelerado es tanta que hoy podemos usar marcadores en sangre correlacionados con la inflamación para medir tu edad biológica”.

Asimismo, advierte que la deficiencia de este mineral puede incrementar sustancias relacionadas con la inflamación. “Cuando nos falta magnesio, aumentamos la liberación de interleuquina 1 y TNF alfa junto con otros marcadores inflamatorios”, explica.

La Rosa también menciona sus posibles consecuencias cardiovasculares, debido a que la falta de magnesio favorece la agregación de las plaquetas. “La falta de magnesio aumenta algo que llamamos agregación plaquetaria, la tendencia de tus plaquetas a pegarse entre sí”, sostiene.

Alimentos ricos en magnesio. | Foto: Pixabay.

Los beneficios del magnesio para la salud

El magnesio es el cuarto mineral más abundante del cuerpo humano, después del calcio, el sodio y el potasio. Además, interviene en más de 300 reacciones bioquímicas esenciales para el funcionamiento del organismo, entre ellas la producción de energía y la actividad muscular y nerviosa, según informa ABC.

Entre sus principales beneficios destacan:

Huesos y dientes: contribuye a la mineralización ósea y ayuda a conservar el esmalte dental.

contribuye a la mineralización ósea y ayuda a conservar el esmalte dental. Cerebro: participa en procesos relacionados con la memoria, el aprendizaje y la plasticidad cerebral.

participa en procesos relacionados con la memoria, el aprendizaje y la plasticidad cerebral. Descanso: interviene en la regulación de neurotransmisores vinculados con la relajación, como el GABA.

interviene en la regulación de neurotransmisores vinculados con la relajación, como el GABA. Músculos: favorece las contracciones y relajaciones musculares adecuadas.

favorece las contracciones y relajaciones musculares adecuadas. Presión arterial: ayuda a relajar los vasos sanguíneos y favorece la salud cardiovascular.

ayuda a relajar los vasos sanguíneos y favorece la salud cardiovascular. Estado de ánimo: participa en mecanismos relacionados con el estrés y los neurotransmisores.

participa en mecanismos relacionados con el estrés y los neurotransmisores. Metabolismo: interviene en la producción de ATP y contribuye al equilibrio de la glucosa.

interviene en la producción de ATP y contribuye al equilibrio de la glucosa. Inflamación: ayuda a controlar procesos inflamatorios relacionados con distintas enfermedades.

Los 10 alimentos que contienen magnesio

No es indispensable recurrir a suplementos para incorporar este mineral, pues existen alimentos habituales que constituyen fuentes naturales de magnesio. Entre las opciones mencionadas se encuentran:

Un puñado de anacardos. Una porción de espinacas cocidas. Un puñado de almendras. Tres onzas de chocolate con más del 85 % de cacao. Un plato de lentejas. Cuatro cucharadas de avena. Tres rebanadas de pan integral. Un yogur. Medio aguacate. Un plátano mediano.

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