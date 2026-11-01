Experto en longevidad asegura: “La falta de magnesio en nuestro cuerpo hace que podamos envejecer a mayor velocidad” | Foto: Magnific
Experto en longevidad asegura: “La falta de magnesio en nuestro cuerpo hace que podamos envejecer a mayor velocidad” | Foto: Magnific
Por José Templo

La búsqueda de una vida más larga ha puesto bajo la lupa distintos hábitos que podrían influir en el envejecimiento del organismo. Además de mantener una alimentación equilibrada y realizar actividad física, prestar atención a los nutrientes que consumimos también resulta importante para conservar la salud. Entre ellos destaca el magnesio, un mineral presente en alimentos cotidianos que ha ganado popularidad por sus posibles beneficios para el bienestar y la longevidad.

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