Alcanzar una edad avanzada no solo implica sumar años, sino también mantener la salud, la independencia y la capacidad de desenvolverse sin ayuda. Esta preocupación ha puesto en el centro del debate factores como los hábitos alimenticios, el ejercicio físico y la predisposición genética. El doctor Manuel de la Peña, director de la Cátedra del Corazón y Longevidad, analizó estos aspectos durante una entrevista en 7TV de la Región de Murcia.

Para explicar los secretos de una vida prolongada, el especialista recordó el caso de Jeanne Calment, quien llegó a los 122 años y mantiene el récord de longevidad humana comprobada. Su conocimiento también procede de más de dos décadas dedicadas a estudiar a personas que alcanzaron edades excepcionales. Incluso compartió su experiencia al evaluar personalmente a algunos de ellos: «Le he tomado la tensión, la frecuencia cardíaca a personas de 117 años».

Entre sus recomendaciones incluyó los ejercicios físicos diarios y una alimentación mediterránea

Durante su intervención, el doctor Manuel de la Peña puso especial énfasis en la importancia de conservar la movilidad desde edades tempranas. Para ilustrarlo, advirtió que las dificultades físicas acumuladas con los años pueden afectar acciones tan sencillas como levantarse de un sofá. «Si tú a los 30 años no eres capaz de hacer sentadillas, va a ser difícil que puedas levantarte de un sofá por ti solo a los 80», sostuvo el especialista.

Frente a este escenario, recomendó incorporar actividad física todos los días y mantener una alimentación inspirada en la dieta mediterránea. Su propuesta incluye verduras frescas y de proximidad, productos del campo, aceite de oliva y pescado. Esta orientación también coincide con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que destaca el ejercicio y una nutrición equilibrada como aliados para conservar las capacidades físicas y retrasar la pérdida de autonomía.

“Cantar, bailar, escuchar música alarga la vida”, también es fundamental para lo longevidad

Entre las prácticas que pueden contribuir a una vida más larga, el doctor Manuel de la Peña también destacó la importancia de incorporar la música a las actividades cotidianas. El especialista considera que cantar, bailar y escuchar canciones son formas sencillas de favorecer el bienestar. Por ello, recomendó reservar media hora al día para disfrutar de estas experiencias y dedicar otros 30 minutos a realizar ejercicio físico.

Su propuesta busca demostrar que adoptar hábitos saludables no depende del lugar donde vivimos, sino de las decisiones que tomamos diariamente. De esta manera, cada persona puede transformar su hogar en un espacio que favorezca la salud y el bienestar. «Podemos crear hasta en nuestra propia casa una zona azul con hábitos sanos», aseguró De la Peña.

Se debe mantener una rutina activa y cuidar la alimentación también en edades avanzadas

Al referirse a la influencia de la genética en la longevidad, el doctor Manuel de la Peña explicó que la herencia familiar no determina por completo cuántos años puede vivir una persona. Según su planteamiento, los genes representan el 25 % de esta influencia, mientras que el 75 % restante depende de los hábitos saludables. Por ello, recomendó prestar atención a los antecedentes médicos familiares y actuar de manera preventiva ante posibles enfermedades.

Para ilustrar la importancia de mantener estos cuidados, el especialista comparó el organismo con una vivienda heredada, cuyo estado depende del mantenimiento que reciba con el paso del tiempo. Su mensaje fue claro: conservar una alimentación equilibrada y mantenerse activo son decisiones que pueden adoptarse incluso en la vejez. «Por favor, que puedes empezar de cero aunque lo hayas hecho todo mal a los 80», expresó, al recordar que nunca es tarde para mejorar el estilo de vida.

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