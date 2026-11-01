Cuando se habla de longevidad, generalmente se hace referencia a la cantidad de años que vive una persona, quien busca alcanzar una vejez saludable y con bienestar. De hecho, para lograrlo, factores como los avances médicos, una buena alimentación, la higiene y la actividad física contribuyen a mejorar la calidad de vida y favorecer una mayor supervivencia. Sin embargo, con el objetivo de mantener una buena calidad de vida, muchos adultos han optado por consumir suplementos nutricionales. Entre ellos destaca el magnesio, un mineral que cumple diversas funciones en el organismo y cuyos posibles beneficios para la salud han despertado el interés de muchas personas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO AFECTA LA FALTA DE MAGNESIO AL ENVEJECIMIENTO Y LA SALUD CARDIOVASCULAR?

Según el doctor Sebastián La Rosa, el magnesio podría contribuir a retrasar algunos procesos asociados al envejecimiento. Aunque su consumo en suplementos se ha popularizado por sus posibles beneficios para los músculos, las articulaciones y el descanso, este mineral también está presente en una amplia variedad de alimentos de consumo habitual. “Actúa sobre varios mecanismos que explican el deterioro con la edad, los mismos que afectan a humanos y animales”, explica.

Asimismo, el especialista argentino señala que el magnesio cumple funciones importantes en el organismo, pues contribuye al mantenimiento de los huesos y los dientes, favorece el funcionamiento del cerebro y los músculos, y participa en la regulación del sueño. Además, interviene en la producción de energía y en el control de la presión arterial y los niveles de azúcar en la sangre, así como en procesos relacionados con el estrés y la inflamación, conforme comparte ABC.

¿QUÉ DICE UNA ESPECIALISTA SOBRE EL BIENESTAR EMOCIONAL A LOS 50 AÑOS?

En una entrevista para el diario AS, la especialista en longevidad, Carmen Lanchares, sostuvo que la vejez no implica necesariamente una pérdida de bienestar. Todo lo contrario, destacó que la inteligencia emocional, la resiliencia y la capacidad para gestionar el estrés pueden fortalecerse con los años. Asimismo, señaló que algunos estudios describen una curva de felicidad en forma de U, caracterizada por una disminución durante la mediana edad y una recuperación en etapas posteriores.

Asimismo, por ejemplo, la experta se basó en investigaciones internacionales que sugieren que el bienestar emocional puede mejorar a partir de los 50 años. Es decir, un estudio realizado con más de 200 000 participantes identificó esta tendencia, que cuestiona los prejuicios asociados a la vejez. “Un estudio internacional sugería que el bienestar emocional se mantiene más o menos estable durante la primera parte de la vida y, a partir de los 50, empieza a remontar de manera sostenida”, sostuvo.