Mantener una buena salud depende de diversos factores, entre ellos una alimentación equilibrada que aporte los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo a lo largo del tiempo. En ese sentido, algunos vegetales han despertado el interés de especialistas por sus componentes naturales y los posibles beneficios que ofrecen, especialmente cuando se consumen como parte de una dieta variada y acompañada de hábitos saludables.

En ese contexto, Diego Suárez, experto en longevidad, compartió un video en TikTok en el que destacó un vegetal habitual en las ensaladas y otras preparaciones. Según explicó, su consumo estaría relacionado con beneficios para el corazón, la energía y el rendimiento físico. La publicación generó numerosas reacciones entre los usuarios. Descubre cuál es este alimento, qué beneficios destacó el especialista y cómo recomienda consumirlo.

El superalimento que destaca el experto en longevidad

El vegetal al que se refiere Diego Suárez es la remolacha, conocida también como betabel en algunos países. El especialista puso énfasis en sus propiedades y consideró que su valor nutricional no es suficientemente conocido por muchas personas.

Durante su publicación, el divulgador aseguró que este producto natural merece mayor atención. Para expresar su postura, afirmó que “si quien lo produce supiera realmente el valor que tiene, costaría cinco veces más”.

Además, mencionó que este alimento podría interesar a quienes experimentan cansancio, molestias musculares, dificultades para concentrarse o poca energía. También hizo referencia a la inflamación y la menopausia, aunque estas afirmaciones forman parte de su explicación y no constituyen una garantía de resultados para todas las personas.

Los beneficios que presenta la remolacha

Entre los beneficios mencionados por Suárez figuran el apoyo a la salud cardiovascular y la regulación de la presión arterial. Asimismo, aseguró que este vegetal contribuye a disminuir la inflamación y favorece la inmunidad.

El divulgador también destacó su posible relación con una mejor sensibilidad a la insulina. Sin embargo, estas declaraciones no garantizan resultados individuales ni significan que la remolacha pueda sustituir tratamientos médicos.

@diegosuarezretro Los beneficios de la remolacha están relacionados, entre otros nutrientes, con su contenido en nitratos naturales, que el organismo puede convertir en óxido nítrico y contribuir al flujo sanguíneo. Su consumo dentro de una alimentación equilibrada puede apoyar el rendimiento físico y la salud cardiovascular, aunque no es una solución por sí sola para la inflamación, el cansancio o problemas metabólicos. Guárdalo para incluirla en tus comidas 🥗 ♬ original sound - diegosuarezretro

Los nitratos naturales y su relación con la energía

Otro aspecto señalado por el especialista es la presencia de nitratos naturales, compuestos vinculados con procesos que favorecen el rendimiento durante la actividad física.

“Tiene nitratos naturales que aumentan la energía, mejoran el rendimiento y aceleran la recuperación”, explicó Suárez en su publicación.

También relacionó su consumo con una mayor claridad mental y una menor sensación de cansancio, tanto en personas que entrenan como en quienes no realizan ejercicio habitualmente, según recoge el diario As.

Recomendaciones para consumir la remolacha

Para incorporar la remolacha a la alimentación, Suárez aconsejó consumir media taza cruda y rallada cada día. Su propuesta generó comentarios de usuarios que compartieron sus propias formas de preparación.

Algunos indicaron que prefieren comerla en ensaladas, mientras que otros optan por cocinarla y añadirle sal. También hubo personas que señalaron que no pueden consumirla y otras que mencionaron utilizarla como mascarilla.

Aunque puede formar parte de una dieta variada, sus efectos dependen de diversos factores y no debe considerarse una solución para todos los problemas de salud.

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