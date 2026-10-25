Mantener una alimentación saludable no siempre garantiza que el organismo reciba la energía necesaria para afrontar una rutina deportiva exigente. El nutricionista Roger Sans, especializado en disciplinas de resistencia, advierte que algunos atletas reducen demasiado las cantidades que consumen por temor a aumentar de peso. Esta práctica puede convertirse en un obstáculo cuando las necesidades nutricionales no se ajustan al esfuerzo físico que realizan durante sus entrenamientos.

El especialista explica que elegir alimentos considerados saludables no es suficiente si la ingesta no responde a los objetivos deportivos. “Comer una ensalada y un aguacate puede ser saludable, pero no quiere decir que vaya acorde a tus entrenamientos y objetivos”, asegura Sans. Por ello, destaca la importancia de adaptar la alimentación a la intensidad y frecuencia del ejercicio, con el fin de evitar que una dieta aparentemente equilibrada termine limitando el rendimiento y la recuperación muscular.

Esta es la razón por lo que nuestro organismo necesita una cantidad de energía para los entrenamientos

La experiencia personal también marcó el camino profesional de Roger Sans, quien recuerda haber cometido errores nutricionales durante sus primeros años en el atletismo. A los 17 años, cuando comenzaba a entrenar, creía que mantener un cuerpo delgado era una ventaja para mejorar sus resultados deportivos. Sin embargo, detrás de aquella apariencia se escondía una relación poco saludable con la comida y un temor constante a consumir determinados alimentos.

“Cuando tenía 17 años y empezaba a hacer atletismo estaba muy delgado y muy fino, pero déjame decirte que ese cuerpo no era para nada saludable. Vivía con miedo de comer carbohidratos”, relata el nutricionista. Con el tiempo, comprendió que pesar menos no significaba necesariamente correr más rápido y que su organismo necesitaba suficiente energía para responder a las exigencias del entrenamiento. Esta vivencia le permitió reconocer la importancia de una alimentación adecuada para cuidar la salud y favorecer el rendimiento físico.

A veces tenemos miedo de consumir carbohidratos, pero si es importante en los deportes de resistencia

La obsesión por mantenerse delgado terminó pasando factura a la salud y al futuro deportivo de Roger Sans. El nutricionista recuerda que llegó a creer que perder peso le permitiría correr más rápido, pero la realidad fue muy distinta. “Básicamente pensaba que cuanto más delgado estaba más correría. Y sucedió todo lo contrario. Una anemia me apartó de lo que más quería, que era correr y entrenar, durante más de cuatro meses”, relata. Aquella experiencia le enseñó que restringir alimentos sin considerar las exigencias físicas puede perjudicar tanto el rendimiento como el bienestar general.

Entre los errores que Sans identifica destaca el temor a consumir hidratos de carbono, una fuente de energía esencial para quienes practican deportes de resistencia. Durante su adolescencia, el especialista no comprendía cuánto necesitaba alimentarse para afrontar sus entrenamientos. “No entendía que mi cuerpo necesitaba energía, que mis platos se tenían que ver llenos de carbohidratos, de energía y de nutrientes para optimizar y sacar el máximo rendimiento de cada uno de mis entrenamientos”, señala. Con el tiempo, entendió que la alimentación debe adaptarse al esfuerzo físico y que eliminar alimentos por miedo a engordar puede terminar perjudicando la salud y los resultados deportivos.

“Gente cansada, fatigada, sin poder terminar los entrenamientos por no tener una buena priorización de la nutrición”

Las dificultades relacionadas con una alimentación insuficiente no solo afectan a los atletas profesionales, sino también a quienes entrenan de manera habitual. El nutricionista Roger Sans asegura que esta situación se repite entre personas que no logran completar sus rutinas por falta de energía. “Cada día veo lo mismo. Gente cansada, fatigada, sin poder terminar los entrenamientos por no tener una buena priorización de la nutrición”, advierte. Según explica, muchos se concentran en escoger productos saludables, pero olvidan que también necesitan consumir las cantidades adecuadas para responder al esfuerzo físico.

Frente a este escenario, Sans sostiene que una nutrición deportiva eficaz debe combinar la calidad de los alimentos con los requerimientos energéticos de cada persona. Los hidratos de carbono adquieren especial importancia en las disciplinas de resistencia y durante la recuperación de sesiones exigentes. Por ello, recomienda adaptar la dieta a la intensidad, la duración de los entrenamientos y los objetivos individuales, en lugar de recurrir a restricciones innecesarias. Su propia experiencia demuestra que reducir la ingesta no garantiza mejores resultados y que alimentarse correctamente es parte esencial de una preparación deportiva saludable.