Por Redacción EC

Mantener una alimentación saludable no siempre garantiza que el organismo reciba la energía necesaria para afrontar una rutina deportiva exigente. El nutricionista Roger Sans, especializado en disciplinas de resistencia, advierte que algunos atletas reducen demasiado las cantidades que consumen por temor a aumentar de peso. Esta práctica puede convertirse en un obstáculo cuando las necesidades nutricionales no se ajustan al esfuerzo físico que realizan durante sus entrenamientos.

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