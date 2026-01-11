Conforme transcurre el tiempo, las bebidas calientes como el café continúan siendo las principales aliadas contra el frío, siendo ahora recomendado para un consumo asociado a menor riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. En ese sentido, hoy resulta importante darte a conocer los detalles entorno a las revelaciones de experto en nutrición acerca de los beneficios brindados por parte de dicho producto estimulante, y la cantidad de veces que deberías tomarlo para obtener mayor equilibrio digestivo.

¿EL MODERADO CONSUMO DE CAFÉ FIGURA ASOCIADO A UN MENOR RIESGO DE CONTRAER ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES? ESTO REVELA EXPERTO EN NUTRICIÓN

Entre dudas y certezas, el consumo de café continúa polarizando a las poblaciones del mundo, siendo reconocidos especialistas en nutrición como Tim Spector, aquellos que remarcan la importancia de tomarlo con moderación para obtener grandes beneficios.

Al respecto, hoy llama la atención la publicación de artículo publicado en The Telegraph, y referente a ese vínculo entre la popular bebida y una salud digestiva que según el profesor de Epidemiología Genética en el King’s College de Londres, trae consigo la explicación a la mejora de la motilidad intestinal gracias a la cual te puede ayudar a prevenir el estreñimiento, por ejemplo.

Con respecto a la prevención de enfermedades cardiovasculares, las consideraciones de Tim Spector remarcan que si consumes café de manera moderada, tu cuerpo tiende a reaccionar mejor a la posibilidad de afrontar desde infartos hasta insuficiencia cardíaca caracterizada por daños al corazón o afectación a capacidad de bombeo.

“Normalmente tomo de tres a cuatro tazas al día. Tomo una o dos al levantarme, otra a media mañana y una última a la hora de comer”, refiere el también reconocido médico consultor honorario de Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, acerca de las cantidades que de manera universal figuran recomendadas, y con respecto a una ingesta de café cuyas propiedades resaltan gracias a diversos estudios incluso científicos.

DE ESTA FORMA FUNCIONA LA CAFEÍNA EN CUERPO HUMANO GRACIAS A 5 DE SUS PROPIEDADES

La dieta recomendada por especialistas, hoy suele estar integrada por variados alimentos saludables, y entre los cuales figuran aquellos compuestos por una cafeína capaz de estimular el sistema nervioso.

Según lo precisa, por ejemplo, Medline Plus, dicha sustancia encontrada en ciertas plantas, aumenta el estado de alerta, la concentración y el rendimiento físico tras absorberse pasando rápidamente hacia el cerebro.

“No se acumula en el torrente sanguíneo ni se almacena en el organismo”, saliendo del cuerpo mediante la orina, y “muchas horas después de haber sido consumida”, remarca el sitio web e informativo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, entorno a una cafeína que te brinda los siguientes 5 beneficios:

1- Rendimiento cognitivo

- Mejora de la memoria a corto plazo, velocidad de reacción y productividad en tareas que requieren máxima atención.

2- Rendimiento físico

- La cafeína ayuda a movilizar los ácidos grasos de los tejidos grasos, siendo utilizado como energía durante el ejercicio, y eficiente para mantener gran performance en actividades de resistencia.

3- Propiedades diuréticas

- Efecto diurético suave brindado por la cafeína, y que termina ayudando a eliminar el exceso de líquidos del cuerpo.

Si bien está generalmente asociado al consumo de café, la cafeína también puede hallarse a través de alimentos como el cacao, y hasta pastillas para adelgazar. (Fuente: iStock) / leojerez

4- Riesgo de contraer enfermedades

- Variados estudios asocian el moderado consumo de café con un menor riesgo de contraer y desarrollar enfermedades tales como el Parkinson y Alzheimer.

5- Potente antioxidante

- La cafeína mediante el café y el té, representa riqueza en antioxidantes que combaten el daño de los radicales libres en el cuerpo.

Con respecto a los beneficios brindados por parte de la cafeína, Medline Plus de Estados Unidos recomienda que su consumo a través del café, termine basándose en la ingesta recomendada y moderada de 4 tazas de 8 onzas (1 litro) o 5 porciones de bebidas gaseosas o té por día.

ESTE ESTUDIO REVELA LOS GRANDES BENEFICIOS QUE BRINDA EL CONSUMO DE CAFÉ CON LECHE

Los desayunos peruanos, por ejemplo, hoy figuran integrados por tanto pan con insumos como la palta, y también un café con leche cuya combinación trasciende a partir de la revelación de estudio donde se confirma que podría generar la reducción de inflamaciones en humanos.

Así lo dan a conocer investigadores de la Universidad de Copenhague, y desde inicios del año 2023 cuando se hicieron públicos los resultados de estudio que vienen a demostrar que el aumento de la respuesta antiinflamatoria de las células inmunitarias, es capaz de producirse cuando los polifenoles de la popular bebida caliente y las proteínas de la nutritiva sustancia líquida blanca, terminan por unificarse.

Según la información compartida, los especialistas liderados por Marianne Nissen Lund, “esperan poder estudiar sus efectos en la salud humana”, sin embargo, hoy ya logra evidenciarse tras trabajo realizado, que dicha combinación podría traernos grandes beneficios, y aliviarnos así de inflamaciones si tomamos café con leche con cierta frecuencia.