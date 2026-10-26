El puré de papas, un platillo muy popular en muchos países del mundo, es usualmente elaborada a base de papas cocidas y trituradas, a las que se suele añadir leche, mantequilla y sal. De hecho, su textura suave y su sabor lo convierten en un acompañamiento ideal para carnes, pescados, huevos y otros platos. Sin embargo, recientemente llamó la atención un ingrediente recomendado por un reconocido jurado y pastelero de MasterChef para lograr una textura especial en este plato. Se trata de una cucharadita de polvo de hornear, un ingrediente que podría sorprender a tus invitados con una consistencia diferente. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ EL JURADO DE MASTERCHEF RECOMIENDA AGREGAR POLVO DE HORNEAR AL PURÉ DE PAPAS?

Damián Betular, pastelero y jurado de MasterChef, reveló un truco que aprendió de su madre para conseguir un puré de papas más liviano: añadir una cucharadita de polvo de hornear una vez que la preparación esté lista. Según el experto, la receta incluye papas, manteca, leche y sal, mientras que la pimienta y la nuez moscada son ingredientes opcionales. Inclusive, el secreto está en incorporar el polvo de hornear cuando el puré aún está caliente y mezclar suavemente, sin revolver en exceso.

Asimismo, Betular sugirió a las personas a evitar la procesadora y el mixer para triturar las papas, ya que pueden liberar demasiado almidón y dejar el puré con una textura pegajosa. En su lugar, aconsejó utilizar un pisapapas o un tenedor e incorporar los líquidos poco a poco para controlar la consistencia. Así, como alternativa para ahorrar tiempo, instó a cocinar las papas en el microondas hasta que estén tiernas, conforme comparte Radio Mitre.

¿CUÁLES SON LOS ALIMENTOS QUE TIENEN MAYOR VITAMINA C?

En una entrevista para el medio Milenio, Paola Santos, nutrióloga del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), señaló que llevar una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, vitaminas, minerales y antioxidantes, contribuye a fortalecer el sistema inmunológico de los seres humanos. De acuerdo con la especialista, cuando la dieta incluye todos los grupos de alimentos, no es necesario recurrir a suplementos nutricionales, ya que las necesidades del organismo pueden cubrirse a través de una alimentación adecuada.

En ese contexto, la experta en nutrición señaló que, además de la naranja y el limón, frutas como la guayaba, el kiwi y la fresa contienen mayores cantidades de vitamina C, uno de los nutrientes esenciales para fortalecer el sistema inmune. En cuanto a las verduras, el perejil, los pimientos, la coliflor, el brócoli, el tomate y la papa también son fuentes importantes de este tipo de nutrientes. Asimismo, señaló que el organismo absorbe cerca del 80 % de esta vitamina y reduce esa absorción cuando su consumo es excesivo para evitar un exceso del nutriente.