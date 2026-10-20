Es normal que la crianza de un niño represente un desafío para muchos padres de familia, quienes suelen afrontar dificultades como establecer límites, manejar las emociones, equilibrar el trabajo con la vida familiar y mantener una buena comunicación. De hecho, la paciencia, el diálogo y el apoyo en el hogar son fundamentales para favorecer el desarrollo y el bienestar de los hijos. Sin embargo, en los últimos años ha surgido un debate sobre la crianza y la educación de los niños, especialmente entre los padres primerizos. En ese contexto, un destacado pediatra analizó la importancia de brindar afecto a los bebés desde sus primeros meses de vida para favorecer su bienestar emocional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO DEBE SER LA CRIANZA DE UN BEBÉ, SEGÚN PEDIATRA?

En una de las frases publicadas en su libro, el pediatra Carlos González sostiene que cargar a los bebés en brazos no los malcría o malacostumbra, sino que les brinda afecto y seguridad para una crianza saludable. Según el especialista, el problema no radica en darles demasiado cariño, sino en desatender sus necesidades emocionales, sobre todo durante los primeros meses de vida, por lo que el contacto físico, la atención y la presencia de los padres son fundamentales en esa etapa. Inclusive, abrazar, consolar y acompañar al niño fortalece su seguridad emocional y contribuye a su desarrollo, conforme comparte la plataforma Clic. “El contacto, el afecto y los brazos no malcrían… sanan. Y eso no es debilidad, es crianza constante", explicó González.

♬ sonido original - Carlos González - Pediatra @carlos.gonzalez.pediatra ¿Está tu hijo reclamando tu atención con su comportamiento? Hay veces que nuestros hijos se comportan mal solo para llamar nuestra atención, para que les hagamos caso. Prefieren eso, con sus consecuencias a que no les hagamos caso. Es una pelea por la atención. ¿Has vivido una situación así? No te pierdas el capítulo de 'Criando sin miedo' sobre Frustración y rabietas. Ya en Youtube y Spotify. #Podcast #crianza #pediatra #CriandoSinMiedo #paternidad #maternidad #CrianzaRespetuosa #rabietas

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LAS PERSONAS FELICES Y POR QUÉ SON IMPORTANTES SUS RELACIONES SOCIALES?

La necesidad de pertenecer y establecer vínculos con otras personas es fundamental para el bienestar humano y se mantiene durante la adultez. En ese sentido, sentirse valorado e integrado en un grupo no solo fortalece las relaciones sociales, sino que también puede activar mecanismos cerebrales vinculados con la recompensa y la sensación de seguridad. Además, ayuda a afrontar mejor el estrés y favorecer el bienestar emocional.

Por su parte, el psicólogo Edward F. Diener sostuvo que, aunque la felicidad constituye un objetivo compartido por personas de distintas culturas, sus causas pueden variar según cada individuo y contexto. Sin embargo, las relaciones sociales sólidas representan un factor clave, especialmente cuando implican no solo recibir apoyo, sino también ayudar a los demás y contribuir a su salud en general, conforme comparte AS.