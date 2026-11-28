Originario del sudeste asiático, el avispón asiático (Vespa velutina) llegó a Europa y terminó convirtiéndose en una especie exótica invasora. Su presencia fue registrada por primera vez en Francia en 2004 y, desde entonces, comenzó a expandirse hacia otros territorios, entre ellos España. Con el paso del tiempo, este insecto se convirtió en una preocupación para los especialistas, especialmente por su impacto sobre el equilibrio natural y las especies que habitan estos ecosistemas.

Su mayor amenaza no está en los ataques indiscriminados contra las personas, sino en su capacidad para cazar abejas y otros insectos que sirven de alimento a sus larvas. Las obreras pueden ejercer una intensa presión sobre las colmenas, afectando la biodiversidad y poniendo en dificultades a los apicultores. Aunque su picadura puede resultar dolorosa, el peligro aumenta para quienes presentan alergia al veneno de estos insectos. Además, aproximarse a un nido puede desencadenar una reacción defensiva de varias avispas.

El experto explica lo que se debe hacer cuando un avispón asiático se posa cerca de nosotros

Daniel Gómez, biólogo gaditano especializado en el estudio de plagas, advierte que el avispón asiático presenta diferencias importantes en la construcción de sus nidos y en las estrategias que utiliza para conseguir alimento. Estas particularidades hacen que identificarlo correctamente sea fundamental para comprender su comportamiento, especialmente en los entornos urbanos, donde su presencia puede generar preocupación entre los vecinos.

Frente al temor que despierta este insecto, el especialista insiste en mantener la calma y recuerda que no existen evidencias de que sea más agresivo que otras especies de avispones. Aunque sus picaduras pueden representar un peligro en determinadas circunstancias, especialmente para las personas alérgicas, el riesgo de muerte es poco frecuente. Por ello, su recomendación es clara: «Si se posa un avispón asiático sobre nosotros, lo mejor es dejar que se vaya solo».

Mantener la distancia y evitar molestarlo es suficiente cuando el avispón asiático representa una amenaza

Aunque el avispón asiático representa una amenaza para el ecosistema y merece medidas de control, su presencia no implica necesariamente un peligro mortal para las personas. En la mayoría de las situaciones, mantener la distancia y evitar molestarlo es suficiente. Conocido científicamente como Vespa velutina, este insecto construye enormes nidos que suelen encontrarse en las copas de los árboles, aunque también pueden aparecer en farolas y fachadas. El riesgo aumenta cuando alguien los altera accidentalmente durante una poda o una obra, ya que la cercanía puede desencadenar ataques con múltiples picaduras.

El avispón oriental (Vespa orientalis), por su parte, utiliza el suelo, las oquedades y distintas estructuras para establecer sus nidos. Su capacidad para ocupar grietas en muros, tejados y edificios facilita su adaptación a las ciudades, donde puede pasar inadvertido. Sin embargo, el peligro de ambas especies no debe subestimarse: sus picaduras pueden provocar un dolor intenso y, en determinados casos, desencadenar reacciones alérgicas graves. Para el biólogo, estas respuestas al veneno constituyen uno de los principales riesgos para la salud humana.

No confundir el avispón oriental con el avispón asiático se diferencian en el tamaño y los colores de su cuerpo

A simple vista, el color del cuerpo puede convertirse en una pista decisiva para distinguir al avispón oriental del asiático. Daniel Gómez explica que el primero presenta una tonalidad rojiza o castaña, acompañada de una franja amarilla más intensa en el abdomen. Sin embargo, la semejanza entre ambas especies suele generar confusión entre quienes las encuentran en su entorno. «Es muy común que la gente confunda el avispón oriental con el avispón asiático», señala el especialista en una entrevista con ABC.

Para reconocer al avispón asiático, el biólogo recomienda prestar atención a sus características más distintivas. Su cuerpo presenta un tono oscuro, casi negro y aterciopelado, mientras que una banda ancha de color naranja amarillento resalta cerca del extremo del abdomen. A estos rasgos se suman su rostro anaranjado y las puntas amarillas de sus patas, detalles que permiten diferenciarlo de su pariente oriental. Aunque ambas especies son originarias de Asia, sus diferencias físicas resultan fundamentales para identificarlas correctamente.

Conoce un poco de la historia del avispón asiático cuya expansión es una preocupación para la biodiversidad

La presencia del avispón asiático comenzó a registrarse en el País Vasco y Navarra en 2010, desde donde se extendió por el norte y la costa atlántica española. Sin embargo, su expansión no se limitó a esas regiones, pues también logró establecerse en localidades como Los Barrios, en Cádiz, y Alhaurín de la Torre, en Málaga. El avispón oriental, por su parte, fue detectado en Algeciras en 2018, después de un primer aviso en Valencia en 2012. Desde territorio gaditano, esta especie ha avanzado por Andalucía, encontrando en las ciudades espacios favorables para refugiarse y alimentarse.

Aunque pertenecen a especies diferentes, ambos avispones comparten algunas características en sus hábitos alimenticios. Los adultos buscan fuentes de azúcar para obtener energía, mientras que las larvas necesitan proteínas para desarrollarse. Sin embargo, existe una diferencia importante entre ellos: el avispón asiático representa una amenaza especialmente intensa para las abejas y sus colmenas. Su capacidad para cazar estos insectos convierte su expansión en una preocupación para la biodiversidad y la actividad apícola.

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