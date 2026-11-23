Todo comienza cuando aparece alguien que parece reunir aquellas cualidades que siempre hemos buscado: atractivo, romántico, divertido y capaz de hacernos sentir especiales. Poco a poco, la imaginación empieza a construir una historia de amor alrededor de esa persona, con citas, mensajes cariñosos y momentos inolvidables. Sin embargo, el conflicto surge cuando esa imagen idealizada termina siendo mucho más atractiva que quien realmente tenemos delante. Entonces, dejamos de mirar a la persona tal como es y comenzamos a enamorarnos de aquello que imaginamos.

De ahí nace la idea de que alguien puede convertirse en una fantasía capaz de mantenernos emocionalmente atrapados. Incluso cuando sabemos que una relación no funciona, seguimos aferrados a ella porque nos ilusiona lo que podría llegar a ser, en lugar de aceptar lo que realmente es. Como si esperáramos que la vida siguiera el guion de una historia que solo existe en nuestra mente. El riesgo aparece cuando esa ilusión nos impide reconocer la realidad y abrirnos a la posibilidad de encontrar un amor que sí pueda hacernos felices.

Esta es la explicación de nuestras ilusiones y la posiblidad de amor por un especialista en el tema

La creencia en el amor a primera vista, las almas gemelas y la existencia de una persona destinada a completar nuestra vida ha alimentado durante generaciones las historias románticas. Sin embargo, Justin R. García, especialista en relaciones y autor de El instinto de amar (Grijalbo), considera que estas ideas pueden alimentar expectativas alejadas de la realidad. En una entrevista con AS, advierte que imaginar a alguien como nuestra única mitad puede convertirse en una ilusión que nos impide descubrir otras posibilidades de amar.

Para respaldar su planteamiento, el investigador recurre a un estudio del Instituto Kinsey realizado entre solteros estadounidenses, cuyos resultados revelan que el 60 % cree en el amor a primera vista y el 73 % considera que el amor romántico puede durar para siempre. Pese a estas convicciones, Garcia recuerda que no existe una única persona con la que podamos construir una relación significativa. En un mundo con cerca de 8.000 millones de habitantes, asegura, hay miles de personas con las que podríamos desarrollar vínculos profundos, íntimos y emocionantes a lo largo de nuestra vida.

¡CUIDADO! El sufrimiento no termina cuando la pareja decide separarse puede permanecer durante un tiempo

Para Justin R. Garcia, uno de los momentos más complejos de una relación llega cuando el vínculo se rompe y toca afrontar la separación. El especialista advierte que el impacto emocional de una ruptura suele minimizarse, pese a que representa mucho más que dejar de estar con alguien. También significa despedirse de las rutinas, los proyectos compartidos y la vida que se había construido junto a esa persona.

Por eso, el sufrimiento no desaparece necesariamente cuando ambos reconocen que separarse es la mejor decisión. Incluso si terminar la relación permite recuperar el bienestar o dejar atrás una situación que ya no funciona, el dolor puede permanecer durante un tiempo. Garcia recuerda que cerrar una historia de amor implica atravesar un duelo verdadero, en el que también se aprende a vivir sin todo aquello que alguna vez formó parte de nuestro mundo.

Algunas investigaciones revelan que una separación puede causar molestias físicas

Las investigaciones desarrolladas junto a la antropóloga Helen Fisher revelaron que el impacto de una separación puede llegar a manifestarse incluso mediante molestias físicas. Frente a esta realidad, Justin R. Garcia cuestiona la costumbre de exigirles a quienes atraviesan una ruptura que olviden rápidamente lo sucedido y continúen con sus vidas. Para el especialista, minimizar ese sufrimiento no ayuda a superar la pérdida, sino que demuestra una falta de comprensión hacia quienes están pasando por ese proceso.

Por ello, el experto considera que la recuperación necesita tiempo, empatía y, sobre todo, respeto por las emociones que deja una relación terminada. Reconocer el dolor y aceptar la importancia del vínculo que se perdió son pasos esenciales para comenzar a sanar. Solo cuando una persona comprende la dimensión de aquello que dejó atrás puede iniciar, poco a poco, el camino hacia su recuperación emocional.

Cuando se termina una relación no significa que las oportunidades de amar hayan desaparecido

Sin embargo, el final de una historia sentimental no significa que las oportunidades de amar hayan desaparecido. Justin R. Garcia deja un mensaje esperanzador para quienes atraviesan una separación y sienten que difícilmente volverán a encontrar una conexión especial. El especialista recuerda que, después de una ruptura, también existe la posibilidad de abrir nuevamente el corazón y construir una relación con alguien más.

Incluso, esa nueva oportunidad puede convertirse en una experiencia más enriquecedora que las anteriores. Las vivencias del pasado permiten reconocer errores, comprender mejor nuestras emociones y afrontar los vínculos desde otra perspectiva. Así, lejos de representar únicamente una pérdida, una ruptura también puede convertirse en una oportunidad para aprender, crecer y descubrir nuevas formas de amar.