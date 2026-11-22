Actualmente, son muchas las personas que tratan de consumir alimentos que ayuden a su cuerpo a mantenerse en buenas condiciones, siempre y cuando también se lleve una buena dieta. De esta manera, algunos optan por consumir jugos naturales debido a sus propiedades beneficiosas para la salud, mientras que otros incorporan verduras en sus comidas con el objetivo de obtener mejores resultados en su bienestar. De hecho, algunos incorporan caminatas a su rutina de ejercicios y contraen el abdomen con la intención de obtener mejores resultados. Sin embargo, un reconocido entrenador advirtió que esta técnica no es tan beneficiosa como se cree, pues existen otras alternativas más efectivas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ NO ES RECOMENDABLE CAMINAR APRETANDO EL OMBLIGO?

En un artículo compartido por Telva, el entrenador Álvaro Puche explicó que la indicación de contraer el abdomen y meter el ombligo al caminar se convirtió durante años en una recomendación habitual entre los profesionales del ejercicio físico. Según precisó, esta técnica genera una ligera activación del músculo transverso abdominal, por lo que inicialmente se creyó que podía ofrecer mejores resultados. Sin embargo, advirtió que esta práctica presenta varias limitaciones que ponen en duda sus resultados. Inclusive, señaló que puede alterar la respiración y aumentar la presión sobre la cavidad intraabdominal y las vértebras lumbares, lo que genera una tensión innecesaria.

De esta manera, el experto recomendó realizar ejercicios más efectivos para trabajar esta zona abdominal. Es decir, Puche propone adoptar un gesto sencillo al caminar para mejorar la postura corporal y proyectar una imagen más erguida y elegante. Según el entrenador, esta práctica no permite conseguir un abdomen más plano, pero sí ayuda a que las personas se sientan mejor y luzcan una postura más adecuada. Es así que, recomienda imaginar que un hilo tira suavemente de la cabeza hacia arriba, lo que favorece la apertura del pecho y la rotación externa de los hombros, evitando que estos se inclinen hacia adelante.

¿CUÁL ES EL MEJOR EJERCICIO PARA MEJORAR LA “JOROBA DE BÚFALO”?

En primer lugar, debemos entender que la joroba de búfalo es una acumulación de grasa ubicada en la parte posterior del cuello que no necesariamente está asociada a una enfermedad. Si bien es cierto, una mala postura puede hacer que sea más visible, no constituye su causa. Por ello, el ejercicio puede ayudar a mejorar su apariencia, pero no elimina la grasa acumulada. Ahora, en caso el bulto aparece repentinamente o aumenta de tamaño en poco tiempo, los especialistas recomiendan acudir a un médico.

Por su parte, el experto en pilates Pablo Iglesias aconsejó a quienes padecen de esta joroba de grasa a realizar un ejercicio frente a la pared para mejorar la postura y aliviar la tensión cervical. Según explica, el movimiento consiste en apoyar los codos, elevar los talones y bajar el pecho durante un minuto. Así, la práctica ayuda a estirar la espalda y evitar que la cabeza se incline hacia delante, aunque no elimina totalmente la grasa acumulada en el cuello, conforme comparte OkDiario.

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