En una sociedad marcada por la hiperconectividad y las jornadas extenuantes, la falta de horas de descanso se ha convertido en una epidemia silenciosa. Alfredo Rodríguez-Muñoz, catedrático de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid y reconocido especialista en la materia, advierte sobre las severas secuelas biológicas de descuidar el descanso diario. A través de su obra Dormir para vivir, el experto remarca que el sueño no representa una pérdida de tiempo, sino una necesidad fisiológica fundamental cuya carencia crónica está estrechamente ligada al aumento de peso, cuadros depresivos y un acelerado deterioro de las capacidades cerebrales.

El peligro invisible: así altera la falta de descanso a tu metabolismo y favorece la obesidad

Uno de los vínculos más preocupantes señalados por la investigación neurocientífica es la relación directa entre el insomnio recurrente y el incremento de masa corporal. Cuando el organismo no consigue las horas de sueño reparador que requiere, su equilibrio endocrino se desmorona por completo.

El principal problema radica en la alteración de dos hormonas reguladoras del apetito: la leptina y la grelina. Mientras que la primera se encarga de enviar al cerebro la señal de saciedad, la segunda estimula la sensación de hambre. Al pasar una mala noche, los niveles de leptina caen drásticamente y la grelina se dispara, lo que genera un estado de ansiedad constante por comer.

A esto se suma la pérdida de control cognitivo. Un cerebro fatigado experimenta un descenso en la actividad de la corteza prefrontal —área encargada de la toma de decisiones racionales— mientras activa desproporcionadamente las zonas de recompensa. El resultado es una marcada inclinación hacia alimentos hipercalóricos, ricos en azúcares refinados y grasas, desencadenando un ciclo metabólico desfavorable que facilita el desarrollo de obesidad y resistencia a la insulina.

Salud mental en riesgo: la estrecha relación entre la privación de sueño y la depresión

El impacto del insomnio no es únicamente físico; sus consecuencias emocionales son profundas. La fase de sueño REM (por sus siglas en inglés, Rapid Eye Movement) cumple un rol determinante en la regulación de la psique humana, actuando como un espacio de procesamiento donde el cerebro desactiva la carga estresante de las vivencias diarias.

Al reducir sistemáticamente el tiempo de descanso, la mente pierde la capacidad de autogestionar el estrés. Esta falta de “limpieza emocional” deriva en los siguientes factores de riesgo:

Estado de alerta permanente: El sistema nervioso simpático se mantiene sobreactivado, incrementando la producción de cortisol y adrenalina.

El sistema nervioso simpático se mantiene sobreactivado, incrementando la producción de cortisol y adrenalina. Rumiación cognitiva: La menta se vuelve más vulnerable a pensamientos obsesivos o negativos repetitivos.

La menta se vuelve más vulnerable a pensamientos obsesivos o negativos repetitivos. Desregulación afectiva: Aparece irritabilidad, anhedonia (incapacidad para sentir placer) y una respuesta desproporcionada ante pequeños contratiempos cotidianos.

A largo plazo, esta inestabilidad biológica y emocional sienta las bases para el desarrollo de episodios depresivos severos y trastornos de ansiedad generalizada.

Deterioro cognitivo: el cerebro pierde su capacidad de limpieza interna

Durante la vigilia, el metabolismo cerebral genera residuos tóxicos que se acumulan de forma natural en el tejido nervioso. Es únicamente al alcanzar el sueño profundo cuando entra en funcionamiento el sistema glinfático, un mecanismo de drenaje encargado de eliminar proteínas de desecho como la beta-amiloide, asociada con enfermedades neurodegenerativas.

Cuando una persona sufre de privación crónica de sueño, este proceso de desintoxicación se interrumpe. Las consecuencias cognitivas a corto y largo plazo incluyen:

Pérdida de memoria a largo plazo: El cerebro requiere del descanso para consolidar los aprendizajes del día y archivar la información relevante. Falta de foco y concentración: Disminuyen los tiempos de respuesta y la agilidad mental. Envejecimiento cerebral prematuro: La acumulación prolongada de toxinas acelerará el deterioro neuronal, incrementando el riesgo de sufrir demencia en etapas posteriores de la vida.

Los tres grandes mitos del descanso que debemos erradicar

Para Rodríguez-Muñoz, revertir esta crisis de salud pública exige desmontar creencias culturales fuertemente arraigadas: