En algún momento, casi todos han experimentado esa extraña sensación de encontrarse en un escenario que parece familiar, aunque nunca antes lo hayan visitado. Puede ocurrir al cruzar la puerta de un lugar desconocido, escuchar una conversación ajena o presenciar una situación aparentemente común. De pronto, algo despierta una certeza difícil de comprender: aquella escena ya había aparecido en un sueño.

La impresión dura apenas unos segundos, pero deja una huella de asombro en quien la experimenta. Por un instante, la realidad parece confundirse con un recuerdo que no termina de encajar en la memoria. No se trata simplemente de reconocer un sitio o una persona, sino de sentir que ese momento ya fue vivido mientras dormíamos. Una experiencia tan desconcertante como fascinante.

Un recuerdo no consiste en creer que ya vivimos una escena, sino en sentir que apareció anteriormente en un sueño

El fenómeno tiene un nombre y una explicación que despierta aún más curiosidad: déjà rêvé, una expresión francesa que significa «ya soñado». Así lo explica Alfredo Rodríguez-Muñoz, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en sueño, bienestar y salud laboral y autor de Dormir para vivir. La ciencia del descanso en la era del cansancio (Kailas), en una entrevista con AS. Según el experto, a diferencia del déjà vu, esta experiencia no consiste en creer que ya vivimos una escena, sino en sentir que apareció anteriormente en un sueño.

Pero ¿realmente estamos recuperando una imagen mientras dormíamos o se trata de un engaño de nuestra memoria? Rodríguez-Muñoz apunta a los mecanismos cerebrales que intervienen en la percepción de familiaridad. Durante el déjà rêvé, una situación presente puede activar esos procesos y generar la intensa impresión de haberla soñado antes. Lo más desconcertante es que esa sensación puede aparecer incluso cuando somos incapaces de recordar el sueño original.

¿Qué sucede con las personas quienes conservan recuerdos frecuentes de sus sueños?

Aunque puede parecer una experiencia extraordinaria, el déjà rêvé es mucho más habitual de lo que se cree. El especialista señala que numerosas personas han sentido, en algún momento, que una situación de su vida cotidiana ya había aparecido anteriormente mientras dormían. Esta percepción, que suele despertar sorpresa y desconcierto, tendría una mayor presencia entre quienes conservan recuerdos frecuentes de sus sueños.

La explicación estaría relacionada con la facilidad para recuperar esas imágenes mientras estamos despiertos. Según el experto, cuanto más recordamos lo que soñamos durante la noche, mayores son las posibilidades de reconocer coincidencias con las escenas que encontramos a lo largo del día. Así, un detalle, una conversación o un escenario pueden despertar aquella familiaridad que nos hace pensar que ya estuvimos allí, aunque no logremos precisar cuándo ocurrió.

El déjà rêvé no está escrita en la memoria por lo que no debe confundirse con anticipar el futuro

Entre las sensaciones más desconcertantes del déjà rêvé está la impresión de conocer lo que sucederá unos segundos después, como si la escena ya estuviera escrita en la memoria. Sin embargo, Alfredo Rodríguez-Muñoz advierte que esta percepción no debe confundirse con una capacidad para anticipar el futuro. Aunque algunas personas aseguran saber qué ocurrirá a continuación, el especialista explica que esa aparente premonición no supera lo que podría atribuirse al azar, según las investigaciones sobre fenómenos similares.

Eso no descarta que algunos sueños encuentren después un reflejo en la vida cotidiana. Cada noche, mientras dormimos, aparecen rostros, lugares y situaciones vinculados con nuestras experiencias, por lo que ciertas coincidencias pueden producirse más adelante. El detalle está en cómo funciona nuestra memoria: solemos conservar aquellos sueños que parecen coincidir con la realidad y dejar en el olvido muchos otros que nunca encontraron correspondencia.