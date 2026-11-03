Durante los últimos años, integrar la cocina con el salón se convirtió en una de las reformas más solicitadas por quienes buscaban renovar sus viviendas. La propuesta de eliminar las divisiones entre ambos ambientes ganó popularidad por su apuesta por espacios más amplios, conectados y funcionales. Esta tendencia también ocupó un lugar destacado entre las prioridades de los profesionales del diseño y la arquitectura durante 2025. Así lo recoge The New Habitat, un informe elaborado por APE Grupo y Futurea.

El estudio reveló que los espacios desjerarquizados y funcionales concentraron el 32,9 % de las respuestas de los especialistas consultados. Esta preferencia reflejaba el interés por transformar las viviendas en ambientes más versátiles, donde las actividades cotidianas pudieran desarrollarse con mayor comodidad. La cocina abierta al salón representaba, entonces, una de las principales expresiones de ese cambio en la manera de concebir los hogares.

Las viviendas de hoy debe ser compartidas y equilibradas por eso es importante transformarla

Con el paso de un año, la tendencia de integrar la cocina con el salón perdió protagonismo en las preferencias de los especialistas y pasó del 32,9 % al 14,9 %. Esta disminución, aunque considerable, no representa necesariamente un cambio de dirección en el diseño de interiores. Por el contrario, el informe considera que se trata de una señal de consolidación, pues las viviendas ya incorporaron esta forma de distribuir sus ambientes.

Ahora, el desafío consiste en encontrar nuevas maneras de organizar los espacios sin dejar de lado la privacidad de quienes habitan el hogar. La edición 27/28 del estudio resume esta transformación al señalar: “La vivienda ya ha asumido esa flexibilidad y ahora se enfrenta a un nuevo reto: equilibrar lo compartido y lo individual”. Así, el diseño busca combinar ambientes conectados con rincones que permitan disfrutar de mayor independencia.

Interioristas y arquitectos optan hoy por soluciones semiabiertas en lugar de ambientes totalmente diáfanos

Saúl Castellanos, integrante del panel de especialistas del estudio, sostiene que el diseño de interiores debe anticiparse a los cambios que atraviesan las personas a lo largo de su vida. Según explica, crear espacios versátiles permite separar ambientes, volver a integrarlos o modificarlos de acuerdo con las nuevas necesidades de cada etapa. Esta perspectiva comienza a reflejarse en las reformas de las viviendas. En particular, las cocinas han empezado a adoptar distribuciones que ofrecen mayor libertad.

En lugar de apostar por ambientes completamente abiertos, arquitectos e interioristas están incorporando propuestas semiabiertas mediante paneles de cristal y puertas correderas. Estos recursos permiten mantener la conexión entre la cocina y el salón o separarlos cuando se requiere mayor independencia. Sobre esta transformación, José Miguel Pellicer, CEO de APE Grupo, explicó a Arquitectura y Diseño que “las cocinas semiabiertas responden muy bien a la nueva forma de vivir la casa”. Su planteamiento refleja una tendencia que busca adaptar los hogares a las necesidades cotidianas.

La adaptabilidad como una de las grandes necesidades de la vivienda contemporánea

Durante mucho tiempo, integrar la cocina con el salón fue considerado uno de los principales signos de modernidad en una vivienda. Esta distribución permitía ampliar visualmente los ambientes, aprovechar mejor la iluminación natural y convertir la cocina en un punto de encuentro familiar. Sin embargo, con el paso de los años también quedaron al descubierto algunas limitaciones de los espacios completamente abiertos. Las nuevas dinámicas del hogar exigen ambientes capaces de adaptarse a distintas actividades.

En ese contexto, José Miguel Pellicer destaca que la adaptabilidad se ha convertido en una necesidad de las viviendas contemporáneas. Las cocinas semiabiertas responden a este cambio mediante puertas correderas, paneles móviles y cerramientos acristalados que permiten conectar o separar los ambientes según cada momento. Estas alternativas conservan la comunicación visual y ofrecen mayor control sobre los ruidos, olores y actividades. Así, el futuro de la vivienda no apunta a recuperar necesariamente las cocinas cerradas, sino a crear espacios versátiles que permitan distintas formas de convivencia.

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