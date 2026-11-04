Por Redacción EC

Una cápsula puede parecer una solución sencilla para combatir el cansancio, fortalecer las defensas o compensar una alimentación poco equilibrada. Por esa razón, los suplementos vitamínicos han ganado protagonismo en la rutina de muchas personas, que los incorporan por recomendación de conocidos, publicidad o iniciativa propia. Sin embargo, existe una pregunta que no siempre se plantea antes de consumirlos: ¿realmente necesitamos todas esas dosis adicionales? Aunque estos nutrientes cumplen funciones indispensables para mantener el organismo en buenas condiciones, ingerirlos sin conocer las necesidades individuales también puede ocasionar problemas. La científica Cocó March abordó esta cuestión durante una entrevista en el programa La Mesa Caliente, donde reflexionó sobre los cambios en los hábitos de vida, la alimentación actual y la importancia de mantener niveles adecuados de vitaminas. Su intervención puso sobre la mesa un asunto que merece atención: suplementarse no consiste simplemente en tomar más, sino en saber qué necesita nuestro cuerpo.

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