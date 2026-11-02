La preparación del pavo es uno de los momentos más esperados de la Navidad, pero también genera dudas sobre la forma correcta de manipular esta carne antes de cocinarla. Una de las preguntas más frecuentes es si se debe lavar el ave cruda bajo el caño. Aunque durante años esta práctica se ha transmitido de generación en generación como una medida de higiene, los expertos coinciden en que no es recomendable hacerlo.

¿Se debe lavar el pavo antes de cocinarlo?

La respuesta de los especialistas en seguridad alimentaria es clara: no es necesario lavar ni enjuagar el pavo crudo antes de cocinarlo. Organismos como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) advierten que el lavado no elimina de manera efectiva las bacterias que pueden estar presentes en la carne.

El principal problema está en el agua que salpica durante el lavado. Las gotas pueden transportar microorganismos presentes en los jugos del pavo hacia el lavadero, los grifos, las encimeras, los utensilios e incluso otros alimentos que se encuentren cerca. Este proceso es conocido como contaminación cruzada y puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos.

La recomendación, por tanto, es evitar colocar el pavo bajo el chorro de agua. En lugar de concentrarse en lavar la carne, la prioridad debe estar en mantener limpias las manos, las superficies y los utensilios que hayan estado en contacto con el ave cruda.

La cocción es la verdadera clave para eliminar las bacterias

Uno de los motivos por los que persiste la costumbre de lavar el pavo es la creencia de que el agua ayuda a eliminar las bacterias. Sin embargo, los especialistas explican que la medida realmente eficaz para destruir los microorganismos peligrosos es una cocción adecuada.

El pavo crudo puede contener gérmenes como Salmonella, Campylobacter y Clostridium perfringens. Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan cocinarlo hasta alcanzar una temperatura interna segura de 74 °C o 165 °F, comprobada con un termómetro para alimentos.

Para un pavo entero, conviene medir la temperatura en las zonas más gruesas y evitar confiar únicamente en el aspecto exterior de la carne o en los temporizadores emergentes. El uso de un termómetro permite comprobar con mayor precisión que la cocción ha alcanzado el nivel necesario para consumir el alimento de manera segura.

Los errores más comunes al preparar el pavo de Navidad

Además de lavar el pavo, existen otros errores que pueden poner en riesgo la seguridad de la cena navideña. Uno de ellos es descongelar el ave a temperatura ambiente. Los expertos recomiendan hacerlo dentro del refrigerador, en agua fría siguiendo las indicaciones sanitarias o mediante el microondas, dependiendo de las características del producto.

También es fundamental evitar que los jugos del pavo crudo entren en contacto con frutas, verduras u otros alimentos que serán consumidos sin cocción. Utilizar tablas, platos y utensilios separados ayuda a reducir el riesgo de que las bacterias pasen de un alimento a otro durante la preparación.

Otro paso que no debe olvidarse es el lavado de manos. Después de manipular el pavo crudo, se recomienda lavarlas con agua y jabón antes de tocar otros alimentos, utensilios o superficies. Asimismo, las tablas y encimeras utilizadas deben limpiarse cuidadosamente una vez terminada la preparación.

Cómo preparar un pavo de forma segura para Navidad

Para una preparación segura, lo más recomendable es mantener el pavo refrigerado hasta el momento de su uso, descongelarlo correctamente y manipularlo evitando que sus jugos contaminen otros productos. Si se desea retirar la humedad de la superficie antes de condimentarlo, puede utilizarse papel absorbente y desecharlo inmediatamente después.

Una vez que el pavo esté listo para cocinarse, la atención debe centrarse en alcanzar la temperatura interna adecuada y en mantener una buena higiene durante todo el proceso. Tras la cena, los restos también deben refrigerarse oportunamente para evitar que permanezcan demasiado tiempo a temperaturas que favorecen el crecimiento de bacterias.

Así, la respuesta a una de las dudas más comunes antes de Navidad es contundente: el pavo no necesita ser lavado antes de cocinarlo. Los expertos recomiendan dejar atrás esta antigua costumbre y apostar por una correcta manipulación, limpieza de manos y superficies, además de una cocción completa. Un pequeño cambio en la cocina puede ayudar a disfrutar de la tradicional cena navideña con mayor seguridad.

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