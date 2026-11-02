Lavar el pavo crudo es una práctica común en muchos hogares, pero los expertos en seguridad alimentaria recomiendan evitarla. (Imagen: Gemini IA)
Lavar el pavo crudo es una práctica común en muchos hogares, pero los expertos en seguridad alimentaria recomiendan evitarla. (Imagen: Gemini IA)
Por Redacción EC

La preparación del pavo es uno de los momentos más esperados de la Navidad, pero también genera dudas sobre la forma correcta de manipular esta carne antes de cocinarla. Una de las preguntas más frecuentes es si se debe lavar el ave cruda bajo el caño. Aunque durante años esta práctica se ha transmitido de generación en generación como una medida de higiene, los expertos coinciden en que no es recomendable hacerlo.

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