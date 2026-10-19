El avance del cambio climático está modificando los patrones estacionales y encendiendo las alertas entre los especialistas, quienes advierten que el verano podría prolongarse hasta alcanzar los cinco meses en aproximadamente dos décadas. Esta transformación del calendario tradicional refleja cómo el aumento de las temperaturas está alterando los ciclos naturales y podría cambiar la manera en que las sociedades experimentan las distintas estaciones del año.

Aunque ese escenario pueda parecer lejano, el paso de los años podría acercarlo más rápido de lo esperado. La preocupación radica en que esta tendencia ya se encuentra en marcha y sus efectos comienzan a hacerse cada vez más evidentes. Así, lo que hoy parece una proyección para el futuro plantea interrogantes sobre las consecuencias del calentamiento global y los cambios que podrían afrontar las próximas generaciones.

Los expertos explican sobre este fenómeno que podría extenderse en otros países del mundo

España se perfila como uno de los territorios más afectados por la prolongación del verano debido a su ubicación geográfica. Según las previsiones meteorológicas mencionadas, las temperaturas propias de esta estación comenzarán a instalarse antes de lo habitual y tardarán más en desaparecer, favoreciendo un clima progresivamente más cálido y seco en la península ibérica y las islas Baleares. Este fenómeno también podría extenderse a otras regiones del mundo, como consecuencia de las alteraciones climáticas.

El avance del calor tendría, además, un impacto directo sobre las estaciones de transición, cuya duración podría reducirse considerablemente. La primavera y el otoño, conocidos por sus temperaturas moderadas y sus lluvias más frecuentes, quedarían limitados a periodos de apenas unas semanas. De esta manera, el calendario estacional experimentaría una transformación profunda, con veranos cada vez más prolongados y menos tiempo para disfrutar de las condiciones climáticas que tradicionalmente caracterizan al resto del año.

“Los veranos son cada vez más largos y calurosos. Mientras que los inviernos son más cortos”

El verano podría llegar a prolongarse durante seis meses a finales de este siglo si no se adoptan medidas para frenar el cambio climático, advierte un estudio. Durante aproximadamente las últimas seis décadas, esta estación se ha alargado una media de 17 días en todo el mundo, mientras los inviernos se vuelven más breves y cálidos. “Los veranos son cada vez más largos y calurosos. Mientras que los inviernos son más cortos y cálidos debido al calentamiento global”, explicó Yuping Guan, autor principal de la investigación.

Aunque la idea de disfrutar de veranos más extensos puede parecer atractiva para quienes aman las vacaciones y las actividades al aire libre, sus consecuencias representan un desafío para la salud, el medio ambiente y la agricultura. Las olas de calor podrían prolongarse, mientras las enfermedades transmitidas por mosquitos tendrían mayores oportunidades de propagarse. A ello se suma el posible agravamiento de las alergias al polen y la alteración de los ciclos de crecimiento de los cultivos, en un escenario que exige prestar atención a los efectos del calentamiento global.

Ya no habrá otoño ni primavera que las plantas y los animales también se verán gravemente alterados

El cambio climático podría acentuar la transición entre el frío invernal y las temperaturas sofocantes, reduciendo los periodos de descanso que necesitan los ecosistemas para recuperarse del calor. Este desequilibrio estacional tendría consecuencias importantes para la biodiversidad, la agricultura y las reservas hídricas, pues alteraría los ciclos naturales de plantas y animales. Entre los efectos previstos figuran las floraciones anticipadas y las modificaciones en las rutas migratorias de distintas especies.

A este escenario se sumarían sequías más intensas, menores reservas de agua en los embalses y un mayor riesgo de incendios forestales difíciles de controlar. La prolongación de las altas temperaturas también obligaría a adaptar sectores como el turismo y la sanidad, ante el aumento de los casos de deshidratación y golpes de calor. Los meses de julio y agosto podrían convertirse en una etapa especialmente complicada para residentes y visitantes, mientras las olas de calor modificarían las temporadas turísticas. Aunque todavía existe margen para prepararse, los últimos episodios de temperaturas extremas podrían anticipar un futuro con veranos más largos y calurosos.

Este cambio climático perjudicaría la temporada de polen y sus alergias en algunas partes del mundo

El adelanto de la primavera podría convertirse en una amenaza para la agricultura, pues el desarrollo prematuro de los brotes dejaría a los cultivos expuestos a posibles olas de frío durante las semanas de transición. Este cambio en el calendario climático podría ocasionar pérdidas importantes para los agricultores, especialmente si las temperaturas descienden cuando las plantas ya han comenzado a crecer. Además, las alteraciones estacionales podrían modificar los periodos de lluvia y dificultar la planificación de las cosechas.

“Para las áreas con monzones, las estaciones cambiantes pueden alterar la época de los monzones. Esto significa que los patrones de las lluvias monzónicas también cambian. Este tipo de cambios pueden no sincronizarse con el crecimiento de los cultivos”, explicó Guan a CNN. Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental advirtió que estas variaciones podrían reducir la diversidad de cultivos, favorecer la expansión de malezas y especies invasoras, y aumentar la necesidad de riego. A ello se suma el riesgo para las personas alérgicas, ya que plantas como la ambrosía podrían producir polen durante más tiempo y en mayores cantidades debido a la prolongación de las temperaturas cálidas.

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