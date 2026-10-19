Por Redacción EC

Cumplir años no debería convertirse en una razón para renunciar al movimiento ni para aceptar que las limitaciones físicas formen parte inevitable de la vida. Al contrario, envejecer también significa aprender a escuchar el cuerpo, reconocer sus nuevas necesidades y encontrar maneras de conservar la autonomía. A partir de los 60 años, mantener la fuerza muscular cobra una importancia especial, pues de ella dependen acciones tan sencillas como levantarse de una silla, subir escaleras, caminar sin fatigarse demasiado o conservar el equilibrio al desplazarse. Sin embargo, cuando las rodillas comienzan a molestar, el temor a sentir dolor puede llevar a muchas personas a reducir su actividad física y no potenciar su salud. La buena noticia es que existen alternativas para seguir trabajando las piernas sin depender exclusivamente de las sentadillas.